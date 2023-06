Nike, Hermès, Shein, Primark: dit is voor eens en voor altijd hoe je bekende modemerken juist uitspreekt

Zelfs de grootste modeliefhebber kan door de mand vallen, als hij of zij de naam van een populair label luidop moet uitspreken. Zelfs realityster en luxepoes Kris Jenner weet het niet altijd. Is het nu ‘She-in’ of ‘Shay-in’, ‘Lie-vaais’ of ‘Levi’s’, ‘Nike’ of ‘Naaikie’? Wij leren je – voor eens en voor altijd – hoe het moet.

Merken als Versace en Dolce & Gabbana, maar ook Moschino, Primark en Shein klinken vast bekend in de oren. Toch weten we vaak niet hoe ze juist uit te spreken, concludeert Preply, een wereldwijd platform voor online taallessen. Zelfs een beroemdheid als Kris Jenner, die vaak in luxemerken gekleed gaat, twijfelt over de uitspraak van onder meer Balenciaga, Louis Vuitton en Saint Laurent, zoals je ziet in de video.

7 populaire voorbeelden, die ook jij on-ge-twij-feld niet allemaal correct uitspreekt

En neen, niet alleen Amerikanen spreken buitenlandse luxemerken verkeerd uit. Ook wij, Nederlandstaligen, maken veel fouten, aldus Preply.

De veelgehoorde uitspraak van het merk Versace is bijvoorbeeld ‘Ver-sa-tjsie’. Terwijl het eigenlijk ‘Verrr-sa-tjsé’ moet zijn.

Het is ook niet ‘Hermès’, maar ‘Er-mèz’. De Franse ‘h’ wordt immers niet uitgesproken en de ‘s’ op het einde moet klinken als een ‘z’. Kun je nog volgen?

Ook het sportmerk Nike spreken we dikwijls foutief uit. De juiste uitspraak is niet ‘Naik’, maar ‘Naiki’. Bij grote concurrent Adidas loopt het vaak mis met de klemtoon. ‘Adie-das’ moet dus ‘A-die-das’ zijn.

Voor het jeansmerk Levi’s gebruiken we voornamelijk de foute variant ‘Lee-vies’. In plaats daarvan spreek je het uit als ‘Lie-vais’, op z’n Engels.

Die foute uitspraken beperken zich niet tot de luxemerken. Ook voor een budgetlabel als Primark heb je de juiste tongval nodig. Zeg jij ‘Priemark’ of ‘Praaimark’? Een pluim voor al wie ‘Priemark’ zegt, want dat is de originele uitspraak die het Noord-Ierse merk in zijn beginjaren hanteerde. Luister hieronder naar het spotje rond 00:15 seconden. Al mogen we ‘Praaimark’ niet fout rekenen: tegenwoordig accepteert het merk globaal die nieuwe versie, schrijft het op de website.

En het grootste mysterie: is het ‘Shee-In’, ‘Shay-in’, ‘Shie-in’ of ‘Shine’? Wie de naam van de Chinese modewebsite Shein uitspreekt als ‘Shie-In’, verdient ook een schouderklopje. Het merk heette oorspronkelijk in het Engels ‘She Inside’ (aan elkaar geschreven, red.), nu korten ze het tweede woord gewoon af.

KIJK. Onze redactieleden van nina.be demonstreren de juiste uitspraak van alle merken

Voor extra taallessen moet je op sociale media zijn

Dat sommige modemerken hun oorsprong niet in het Engels hebben en andere wel is natuurlijk een van de grootste moeilijkheden. Er zijn Italiaanse merken (Versace of Moschino), maar ook Spaanse merken met een Duitse namen (Loewe). En daarnaast zijn vooral de Fransen uiterst streng. Video’s waarin locals je een les geven in de uitspraak van de luxemerken uit hun land, zijn daarom ook erg populair op sociale media.

KIJK. Twee Fransmannen corrigeren je uitspraak van Franse labels

KIJK. Een Italiaanse maakt komaf met onze versies van Italiaanse merken

