Nike brengt unieke collectie uit met Serena Williams, ontworpen door team van tien opkomende designers

Back(pack) to school(tas): expert geeft 5 tips om een ergono­misch exemplaar te vinden voor je kroost

18 augustus Met de eerste schooldag in zicht is de jacht op de leukste boekentas geopend. Maar waar moet je op letten als je wil dat de leukste boekentas ook de meest ergonomische is? Roeland Motmans, de voorzitter van de Vlaamse Ergonomie Vereniging, geeft zijn beste tips, en we shoppen zes toffe kanshebbers. “Een trolley is op een oudere leeftijd geen goed idee.”