Nieuwe videoreeks geeft kijkje in het leven van Coco Chanel

25 juli 2018

13u57

Bron: vogue.nl 1 Nina Coco Chanel is zelf even iconisch als de kleding die ze ontwierp. Heb je altijd willen weten hoe ze zo bekend werd? Die droom wordt werkelijkheid. Chanel bracht een nieuwe videoreeks uit waarin we een blik kunnen werpen op het leven van de ontwerpster.

De serie bestaat uit drie korte video's van minder dan drie minuten. Elk filmpje schetst een goed beeld van hoe de jonge Coco in het leven stond. De reeks gaat van start in het Franse kustplaatsje Deauville, een plaats waar Coco veel inspiratie opdeed. Dames die ongemakkelijk rondliepen in nog ongemakkelijkere badkledij bracht haar onder andere op het idee haar eigen lijn te ontwerpen. Polowedstrijden en paardenraces waren dan weer een inspiratiebron voor herenkleding.

Haar ideeën werden omgezet tot realiteit en niet veel later opende Gabrielle haar eerste winkel in de kuststad.

Biarritz

De volgende aflevering speelt zich af in Biarritz, een andere badplaats in Frankrijk. Opnieuw wordt Coco verliefd en opent ze een boetiek. In 1918 heeft ze drie winkels in Parijs, Deauville en Biarritz. Er werken dan ook meer dan driehonderd werknemers voor haar, en dat zijn opvallend genoeg allemaal vrouwen.

Amper een jaar later zet ze haar naam voor altijd op de lijst der iconen en lanceert ze haar eerste parfum: Chanel Nr. 5.

Venice

Het laatste hoofdstuk neemt Coco mee naar Venetië. Extravagante kunst, architectuur en onder andere schilder Tintoretto inspireren haar voor de kleuren van haar nieuwe lippenstiften.

De laatste video vind je hier.