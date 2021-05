Nieuwe videogame moet Vlaamse jongeren helpen om donkere gedachten de baas te kunnen

Dit is het populair­ste beautymerk ter wereld (en het is belache­lijk betaalbaar). Beautyre­dac­tri­ce Sophie gidst je doorheen het grote aanbod met moeilijke namen

15:10 Goede skincare hoeft niet duur te zijn. Of dat is toch wat het Canadese merk ‘The Ordinary’ ons belooft. En dat werpt zijn vruchten af, want ondertussen mogen ze zich met 37 miljoen zoekopdrachten per jaar ’s werelds populairste beautymerk noemen. Beautyredactrice Sophie maakt je wegwijs doorheen hun bestverkopende producten. Noodzakelijk, want door het gigantische aanbod en de moeilijke wetenschappelijke benamingen is het gissen naar welk serum of smeersel jij nodig hebt.