Nieuwe tool tegen mee-eters is een hit op social media. Dermatoloog: “Je moet je huid juist voorbereiden”

Je hebt er ongetwijfeld al wel filmpjes van gezien: de poriën zuiger. Zo’n apparaatje dat al je mee-eters in slechts enkele seconde uit je neus, kin en voorhoofd zuigt. Nooit meer zwarte puntjes dus, althans dat is wat het ding belooft. Werkt deze porieverslinder nu écht en komt deze beautytool zonder gevaren? Dermatologe en esthetisch arts Ingrid van Riet legt uit.

Het algemene idee van deze gezichtsreinigingstool doet precies wat de naam zegt: het ‘zuigt’ je poriën leeg en neemt dus alle viezigheid die diep in onze huid zit met zich mee. Je hoeft het apparaat in theorie dus slechts aan te zetten, op je huid te plaatsen, langzaam over je poriën te glijden en mee-eters zouden als sneeuw voor de zon verdwijnen. Video’s van dit ‘wondermiddel’, zijn op sociale media alvast een echte hit. Zo heeft de hashtag #porevacuum op het platform TikTok zo’n 836,7 miljoen views. Dermatologe Ingrid van Riet verklaart.

Een hydrafacial voor thuisgebruik

“Mee-eters of black heads zijn eigenlijk verstopte poriën met talg. Aan de oppervlakte van de huid komt die talg in contact met de lucht. Hierdoor gaat het oxideren en kleuren de poriën zwart”, legt van Riet uit. “Als je zwarte puntjes wil verwijderen met deze tool, prima. Maar daarnaast heb je echter ook gesloten poriën, white heads genoemd. Dat zijn witte verdikkingen ter hoogte van de poriën. Die leegmaken met dit apparaatje zal minder goed lukken”, zegt ze. “Omdat er nog een soort barrière, een deeltje van de huid, over zit. Maar op zich kan de tool daarop gebruiken ook niet veel kwaad.”

Quote Het zal nooit dezelfde resultaten opleveren als een hydrafaci­al, de pionier van dit apparaatje. Dr. Ingrid van Riet

“Zo’n poriën zuiger thuis gebruiken is dus in principe best oké”, zegt de dermatologe. “Al zal het nooit dezelfde resultaten opleveren als het gebruik van de hydrafacial.” Dat is een professioneel extractiesysteem om de poriën leeg te zuigen. “Maar mensen die last hebben van veel zwartje puntjes, zoals tieners bijvoorbeeld en geen ontstoken puistjes hebben die zo’n tool thuis willen gebruiken, waarom niet?”, zegt ze.

Let wel, gaatjes of poriën die je leegmaakt of leeg zuigt, zullen logischerwijs ook weer terug opgevuld worden. Het is dus een tijdelijk effect van hooguit een paar dagen, als het je al lukt om er iets uit te krijgen. Want terwijl je op die talloze populaire video’s van alles ziet uitkomen, werkt dit in de realiteit iets minder.

Hoe best gebruiken voor een optimaal effect?

Hoe zorg je er dan voor dat dit wél het gewenste effect oplevert? Je zou je huid goed moeten voorbereiden voordat je het toestel gebruikt. De verzorging van je huid voor en na het gebruik van zo’n zuiger is hier cruciaal, zegt de dermatologe. “Zorg dat je je gezicht eerst goed reinigt met een product. Hoe ontvetter, hoe beter.” Als je dit gebruikt terwijl je nog make-up ophebt, gaat dat mee afgaan en mee rond smeren.

“Een zeepje of lotion gebruiken met fruitzuur, een natuurlijke stof dat je huid glad houdt en poriën proper houdt, gaat ervoor zorgen dat je celletjes meer loskomen.” Dat gaat het veel makkelijker maken om de huid te reinigen, zegt van Riet. “Dat is ook het basisprincipe van de hydrafacial. Het gaat de huid eerst wat losweken met fruitzuren en dan zachtjes wegnemen onder druk en water. Een huid die vochtig is of opengedampt is met stoom gaat zwarte puntjes makkelijker loslaten dan een droge huid.” Tegenwoordig zijn er echter al poriën reinigers op de markt met een klein waterreservoir, die dus qua effect sterkt lijken op een hydrafacial.

Quote Gebruik het toestel niet bij ontstekin­gen, puistjes en rode plekken. Dr. Ingrid van Riet

Zorg dus dat je deze procedure begeleid met de nodig producten en nadien ook iets gebruikt om je huid te verzachten en je poriën niet weer gaat afsluiten, raadt de dermatologe aan. “Gebruik dus achteraf bijvoorbeeld zeker geen olie. Ga voor een product dat poriënreinigend is, dus iets met fruitzuur, salicylzuur of niacidamine in, dat ontstekingswerend is.”

Mensen met dit huidtype, opgelet

Naar wie deze poriën reiniger mag gebruiken en met welk huitype raadt de dermatologe aan om meer selectief te zijn. “Deze vrij agressieve huidreinigingstool is niet aangeraden voor mensen met een gevoelige huid of een huid dat makkelijk rood wordt”, zegt van Riet. Ze adviseert ook om het niet te gebruiken op inflammatoire letsel, dus plaatsen die ontstoken zijn, rood zijn of etter, puistjes dus, bevatten. Omdat je dan de inflammatie gaat vergroten door wrijving en uiteraard ook de infectie eventueel ook gaat verspreiden.

Daarnaast kan het dat je, afhankelijk van de zuigkracht van het apparaatje, achterblijft met zuigplekken oftewel blauwe of donkerrode plekjes. Dat is niet gevaarlijk of schadelijk en het geneest uiteraard ook terug, zegt de dermatologe. Esthetisch brengt dit niet echt een meerwaarde met zich mee. Als je de tool constant of overmatig gebruikt, bestaat wel de kans dat je couperose krijgt. Dat is dat je gebarsten bloedvaatjes permanent zichtbaar blijven in die zones en dat valt alleen te verhelpen met een laserbehandeling.

