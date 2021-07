Nieuwe sensuele Burberry campagne met Adam Driver beroert het internet. Waar komt onze fascinatie voor centaurs vandaan?

Je zag het misschien al passeren: de nieuwste campagne van modehuis Burberry, waarin acteur Adam Driver verandert in een centaur. Een clip die heel wat harten sneller deed slaan, en het internet overspoelde met een golf aan liefdesverklaringen. Adam is lang niet de enige acteur die een centaur of ander mengwezen vertolkte. Van waar die fascinatie voor sexy centaurs?

Het lijkt erop dat er om de zoveel maanden een foto of film verschijnt die het debat rond het uiterlijk van acteur Adam Driver doet opwaaien op sociale media. De ene keer is het de foto samen met Lady Gaga, waarin Driver een witte trui draagt. De andere keer de scène in ‘Star Wars: The Last Jedi’, waar hij zonder shirt te zien is. En nu is het weer zover. Een diep erotische, ondertussen virale, parfumcommercial die Driver voor luxemerk Burberry draaide doet zelfs de eeuwige twijfelaars overstag gaan. De reden? Hij verandert doorheen de clip van ‘Big Hot Man’ naar ‘Big Hot Centaur’.

In de videoclip voor Burberry nieuwste parfum ‘Hero’, zien we een halfnaakte Adam Driver die dramatisch achter een zandkleurig paard aanrent. Het paard loopt in het water, hij zwemt erachteraan. Adam lijkt het paard te willen vangen, en dat lukt hem. Ten koste van zijn eigen onderlijf. Het paard en hij vermengen, en op het einde van de clip zien we een flits van de schaduw van centaur-Adam op het strand, die het internet zo in zijn ban houdt.

(Lees verder onder de tweet).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Typisch menselijk

Ligt die plotselinge golf van mensen die in katzwijm vallen voor de acteur aan hemzelf, of zit ook het centaur gegeven er voor iets tussen? Want laten we (h)eerlijk zijn: Adam Driver is de zoveelste in een rij knappe centaurs (en fauns), van acteur Pierce Brosnan in de film Chiron tot James McAvoy als Mr. Tumnus in Narnia.

“Mengwezens hebben ons doorheen heel de geschiedenis aangesproken”, verklaart Hans Geybels, professor Theologie aan de KU Leuven die gespecialiseerd is in volkscultuur. “Centauren kwamen al voor bij de Grieken, en ook de Assyriërs, een volk dat bestond tussen 2000 v.C. en 609 v.C., kenden mengvormen. Een leeuwenlijf met een menselijk gezicht of een mens met adelaarsvleugels. In de negentiende eeuw waren de weerwolven dan weer populair. De fascinatie voor centaurs en andere half-mens, half-dier wezens zit heel diep in de menselijke cultuur ingebakken. Misschien komt het omdat we onbewust verlangen naar de eigenschappen van bepaalde dieren, zoals de kracht van een leeuw, de mogelijkheid om te vliegen van een adelaar of de gratie van een paard?”

Lees ook: