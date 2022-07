Nieuwe pil tegen eczeem zou je op een week tijd al verlossen. Dermatoloog licht toe: “Er komt nog meer aan”

Last van eczeem op je lichaam en al alles geprobeerd? Er lijkt verlossing in zicht. Zo werd in het Verenigd Koninkrijk een pil goedgekeurd die je op één week tijd zou afhelpen van die jeukende huid. Klinkt veelbelovend, maar wat klopt daar nu van? En bestaat dat ook bij ons? Dermatoloog Thomas Maselis schept duidelijkheid. “Die pil doet wonderen, al is er wel een grote maar.”

De Britse nationale gezondheidsdienst (NHS) gaf groen licht voor een nieuwe eczeembehandeling. De pillen in de vorm van een tablet zijn er speciaal voor mensen die al lang naar een werkende oplossing zoeken. Het gaat specifiek om JAK inhibitoren. Artsen mogen de medicatie vanaf nu voorschrijven aan patiënten vanaf twaalf jaar. Voorwaarde: de aandoening moet wel minstens 10 procent van het lichaam aantastten.

Dat zo een pil als een godsgeschenk voor sommigen komt, bevestigt dermatoloog Thomas Maselis. “Ik zie patiënten die zich volledig openkrabben. Als niets blijkt te werken, kan zo’n pil wonderen doen. Het klopt ook dat het snel kan gaan: in een week kunnen de klachten wegebben.”

Veel nieuwe behandelingen

“Zo een pil is er voor atopische dermatitis, ofwel eczeem. Dat is een afwijking van het afweersysteem die gepaard gaat met een droge huid en een zeer uitgesproken jeuk. Eczeem is een opstapeling van meerdere dingen. Door je droge huid komt je afweersysteem intenser in contact met allergenen in de lucht. Het afweersysteem staat dan op scherp waardoor patiënten vaak ook meer allergieën krijgen.” Zo’n drie procent van de bevolking kampt met atopie. “Vroeger was de algemene remedie om uitgesproken eczeem te onderdrukken met cortisone. Maar nu staan we al verder en kunnen we specifieker ingrijpen.”

Quote De pillen werden al gebruikt om reuma te behandelen. Nu lijken ze ook goed te werken als huidbehan­de­ling. Dr. Maselis

Met zo’n pil bijvoorbeeld. “Er zijn verschillende soorten nieuwe behandelingen. Zo bestaan er bijvoorbeeld al een tijdje inspuitingen met monoclonale antilichamen, zoals dupilumab. Die werken fantastisch goed. En ook de tablet waarover ze het in het Verenigd Koninklijk hebben, kwam recent op de markt. Die werd al even gebruikt om reuma te behandelen. Maar uit studies kwam naar voor dat de pillen ook goede resultaten opleveren voor de huid. Het gaat hier over medicatie die we JAK-inibotoren noemen.”

En bij ons? De markt zal boomen

En ja hoor, ook in België zijn de pillen op de markt en dus goedgekeurd. “In België heb je onder meer baricitinib en upadacitinib. Ook dat zijn dus pillen, die je eenmaal per dag met water inneemt. Het zijn enzymen, of dus eiwitten, die de ingangspoort op de wand van de cel, waarlangs informatie passeert die een cel krijgt van de witte bloedcellen en doorgeeft aan het DNA, blokkeren. De informatieoverdracht wordt stilgelegd zodat het signaal niet doorkomt. En op die manier zal de ontsteking, en dus ook het eczeem, niet meer opflakkeren. Ze schijnen ook minder bijwerkingen te hebben dan cortisone.”

Quote Je moet altijd eerst alle voorafgaan­de behandelin­gen proberen, die ook veel goedkoper zijn. Dr. Maselis

Klinkt goed, al is er is een grote maar. “Zowel de inspuitingen als de pillen zijn peperduur.” Bovendien is dit ook zeker geen oplossing voor iedereen. “De patiënt moet aan serieus wat voorwaarden voldoen voordat we zo’n pil mogen voorschrijven. Net omdat de prijs zo hoog ligt. Je moet altijd eerst alle voorafgaande behandelingen proberen, die ook veel goedkoper zijn. Want op zich is eczeem goed te behandelen door de huid vochtig te houden, zeep te mijden, een beetje zonlicht helpt en eventueel later met onder meer cortisone. Je komt pas in aanmerking voor zo een pil als alle andere behandelingen niet aanslaan.”

Als we naar de toekomst kijken, verwacht Maselis dat de markt nog zal boomen. “Dit zijn nog maar de eerste medicijnen van dat type, maar er komen er nog veel op de lange termijn. Waardoor ook de prijs zal dalen. Er zullen ook meer soorten medicatie op de markt komen, dat zagen we ook bij psoriasis waarbij de markt van nieuwe medicatie plots de lucht in schoot. De wetenschap staat nooit stil en men vindt altijd (nog) gerichtere oplossingen”, sluit hij af.

