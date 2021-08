Nieuwe online herinneringsdoos laat je toe om herinneringen aan (overleden) dierbare samen te brengen

Ken uzelf

Anje Claeys, creatief begeleider bij expertisecentrum Verbinding In Verlies, onthaalt het initiatief alvast met open armen. “Herinneringen zijn vaak gekoppeld aan verhalen”, zegt ze. “Verhalen die je niet alleen inzicht geven in het leven van een overleden dierbare, maar ook in dat van de nabestaanden. Door het leven van je naasten beter te begrijpen, begrijp je dat van jezelf vaak ook beter. We zien dat kinderen die een ouder, broer, zus, of grootouder verliezen, meestal met vragen blijven zitten. Zo’n online herinneringenkluis kan een deel van de remedie zijn. Zeker als ze er tijdens elke fase van hun leven naar kunnen terugkeren. Mijn eigen oma is al twintig jaar overleden, en nu pas bedenk ik me dat het interessant zou zijn om meer over haar te weten te komen.”