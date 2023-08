Nieuwe kink floreert op sociale media. Waarom vallen we op sexy reuzinnen?

Het is een bijzonder zicht, de verzameling video’s onder de hashtag #Giantess op sociaal medium TikTok. In eerste instantie lijkt het dé plek op het internet voor trotse grote vrouwen. Daarna merk je dat de video’s ook een licht uitdagend kantje hebben. Dames spreken je aan vanuit de hoogte — hun camera op een lager punt — en bevelen je om hun laarzen schoon te maken. Of ze plagen je even voor ze je met hun voet lijken te verpletteren.

KIJK. Twee ‘reuzinnen’ in actie

@dailyjune #giantess ♬ Climate by Kxllymusic - KXLLYMUSIC Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Al 811 miljoen mensen bekeken de video’s onder de hashtag. Enorm grote vrouwen zijn hot, zo blijkt, en niet alleen omdat ze makkelijker bij het bovenste kastje kunnen. Door zichzelf van onderuit te filmen lijken hun benen langer. Hun vormen volumineuzer. ‘Macrofilie’ staat vaak als hashtag onder de video’s. Het is de naam van deze bijzondere kink: een — al dan niet seksuele — voorliefde voor gigantische mensen.

Het hoeft in principe niet te verbazen dat reuzen en reuzinnen ons prikkelen. Denk aan al de verhalen met een intrigerend gigantische persoon in de hoofdrol. Jaap en de bonenstaak, de Grote Vriendelijke Reus van Roald Dahl, Alice in Wonderland of, minder extreem, de Netflixfilm ‘Tall Girl’. En recenter: het openingsbeeld van ‘Barbie’.

Volledig scherm 'Barbie'. © Courtesy of Warner Bros. Picture

In de BDSM-wereld is de kink ook niet onbekend, vertelt de Amerikaanse ‘Mistress Kye’ aan het Amerikaanse magazine Cosmopolitan. En ja, de reuz(inn)enkink is zelfs populairder aan het worden, zegt zij. Steeds meer van haar klanten vragen haar om zo’n ‘scenario’.

Dit verklaart fantasieën over een reus of reuzin. “Je hebt geen andere keuze dan toegeven”

Waarom prikkelt de kink ons zo, zelfs in die mate dat liefhebbers op sociale media er steeds meer open over durven te zijn? De Amerikaanse psycholoog Justin Lehmiller bestudeerde tot 2018 de seksuele fantasieën van 4.175 Amerikanen. Daaruit blijkt dat liefst een op de drie een seksuele interesse heeft in mythische wezens. Daarnaast waren dominantie en submissie vaak populaire subplots in die fantasieën.

Voeg die twee samen en je krijgt: dromen van een geile reus/reuzin. “Vooral een erotisch gevoel van ‘hulpeloos’ willen zijn speelt mee”, zegt de Amerikaanse psychotherapeute Pam Shaffer aan Cosmopolitan.

Veel mensen vinden dat opwindend: iemand die zulke erotische kracht vertoont Psychotherapeute Pam Shaffer

“Zo’n reuzin kan van jou haar seksuele slaafje maken of je verpletteren met haar kracht. Dat is ook de populairste fantasie binnen macrofilie: een machtige reusachtige vrouw die haar sterkte en schoonheid gebruikt om al wie in haar weg staat, de baas te zijn.”

“Veel mensen vinden dat opwindend: iemand die zulke erotische kracht vertoont. En vooral: geen andere keuze hebben dan daaraan toe te geven.”

KIJK. Met speelgoedfiguurtjes, een ingezoomde camera en sexy ondergoed kan je scoren op TikTok

Wie het warm krijgt van reuzen en reuzinnen, vindt nu op TikTok in elk geval een zee aan inspiratie om dat krachtspel thuis met de partner te recreëren. Als de ander daarvoor open staat, natuurlijk. De partner kan zinnetjes gebruiken als ‘ik ga je crushen, jij klein ding’. Of de illusie creëren van gigantisch te zijn door de ander op de grond te laten liggen. En daarna: voetje erop, of verpletteren maar.

Lees ook: