Nieuwe juwelencollectie legt Gwyneth Paltrow stevig onder vuur (en wel om 2 redenen)

Kim Kardashian lanceert een skincare­lijn voor net geen 700 (!) euro. Dit is alles wat je erover moet weten

Kim Kardashian is on a roll. Na het succes van haar shapewearmerk SKIMS wil ze nu ook de beautywereld veroveren met de lancering van haar huidverzorgingslijn SKKN BY KIM. En ja, die lijn kun je zelf shoppen. Alleen moet je daar een aardige duit voor in het zakje doen. Waarom is skincare bij bekendheden zo’n big business? Onze beautyjournalist Sophie Vereycken legt uit.

24 juni