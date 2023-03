Nieuwe ‘deontologische code’ zegt nu wat je als influencer beter wel en niet doet. “Ik merk dat ik invloed heb”

Wat doe je als je ongevraagde dickpics en vieze praat ontvangt? En mag je zomaar voor alles reclame maken online? Op dat soort vragen biedt de ‘influencerFAQ’ voortaan een antwoord. Drie influencers vertellen hoe ze zelf al ondervonden dat zo’n platform broodnodig is. “Ik heb geen economie gestudeerd.”

Het is een ideetje van de minister van Jeugd en Media, Benjamin Dalle. Een platform met ethische do’s en don'ts voor influencers, zodat ze weten hoe ze moeten reageren op gevoelige vragen van volgers, bijvoorbeeld. Maar ook met allerlei tips en tricks voor de content creators. Hoe kunnen ze geld verdienen met hun influencerschap? En hoe zit dat ook weer met belastingen, auteursrecht en gegevensbescherming?

Volledig scherm Minister Benjamin Dalle samen met Sien Wynants, Anne Cornut, Ilias en Jietse Pauwaert tijdens de voorstelling van de influencerFAQ. © BELGA

Minister Benjamin Dalle: “We leggen daarvoor bewust geen nieuwe extra regeltjes op. Maar we zijn samen met enkele content creators gestart aan een participatief traject en dat blijven we verderzetten. De influencerFAQ zal nooit af zijn. Die blijft zich aanpassen aan een snel evoluerende wereld.”

Wie influencer is of wil worden, komt immers in een heel aparte wereld terecht. Drie op de vier influencers gaven voordien dan ook aan dat ze zo’n deontologische code wel zouden zien zitten.

TikTokker Elias Verwilt: “Ik moest de Zelfmoordlijn al om hulp vragen”

Volledig scherm Elias. © rv

Maar liefst 87 procent van onze Vlaamse jongeren volgt influencers op sociale media, blijkt uit onderzoek van de Arteveldehogeschool en Comeos. Die influencers zijn voor jongeren echte rolmodellen. Online content creators moeten zich bijgevolg bewust zijn van de impact die ze hebben op hun volgers.

Quote Je wil verontrus­ten­de berichten van een volger niet negeren, maar je wil ook niet ‘fout’ reageren. Elias

Dat beseft ook Elias Verwilt, een van de bekendste TikTokkers van ons land, met meer dan 600.000 volgers. Hij bootst in grappige video’s herkenbare thuis- en schoolsituaties na en scoort zo enorm veel views. “Maar ik haat het woord ‘influencer’. Let op, ik besef wel heel hard dat ik een invloed heb op wie mij volgt. Vorige week nog deelde ik bijvoorbeeld een grappige video over gescheiden ouders: daarop volgde een stroom van reacties van jongeren die zo'n scheiding meemaakten.”

@eliasverwilt #foryou #foryoupage #eliaszitoptiktok ♬ origineel geluid - Elias Verwilt Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“De eerste vraag die ik zelf ben gaan opzoeken op het influencerFAQ is: ‘Wat kan ik doen als een volger zich niet goed voelt en denkt aan zelfdoding?’. Het is echt niet makkelijk om te antwoorden op zulke verontrustende berichten van jouw volgers. Je wil die berichten niet negeren, maar je wil ook niet ‘fout’ reageren. Ik ben toen gaan aankloppen bij Awel en de Zelfmoordlijn om hulp te vragen.”

“Ik ben dus heel blij dat er nu één centrale plek is waar ik terecht kan met al mijn vragen. Ik merk dat heel veel van mijn volgers TikTokker of content creator willen worden. Ook voor hen is deze website meer dan welkom.”

TikTokker Timon Verbeeck: “Starten als zelfstandige? Ik wist niet hoe je dat deed”

Volledig scherm © VRT KETNET

Heel vaak hebben influencers onvoldoende kennis van de regelgeving rond hun job. Dat ondervond ‘TikTokker van het jaar 2022' Timon Verbeeck zelf ook: “Wanneer je geld begint te verdienen met je activiteiten op sociale media, ben je ondernemer en moet je je inschrijven als zelfstandige. Maar ik heb jammer genoeg geen economie gestudeerd en had geen idee waar ik alle informatie moest terugvinden om te starten. Eén platform waarop je alle info vindt over belastingen, BTW en al je rechten en plichten, vind ik echt handig.”

#tiktok #socialemedia ♬ origineel geluid - timonverbeeck @timonverbeeck Advertentie | KIJK TOT HET EINDE! 😂 Hoe ga jij om met social media? Check @WAT WAT om de vibe te checken! #voorjou Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Timon hoopt wel dat er niet te veel extra regeltjes bij komen door het influencersplatform. “Ik was tot nu toe niet helemaal mee met de regel dat je als influencer een adres in de bio van je sociale media-accounts moet vermelden. Ik heb 800.000 volgers op TikTok. Ik wil niet dat die straks allemaal aan mijn deur komen kloppen.”Gelukkig is die regel in september 2022 wel herzien en hoeft het niet langer een privéadres te zijn.

Anne Cornut a.k.a. @mamavanvijf: “Het was lang onduidelijk wat er mocht qua reclame”

Volledig scherm Anne. © rv

Dat het influencerwereldje pijlsnel evolueert, ziet ook Anne Cornut (40). Zij is al twaalf jaar de drijvende kracht achter de populaire blog en Instagramaccount @mamavanvijf, waar je het reilen en zeilen van haar groot samengesteld gezin kan volgen. Ondertussen heeft ze 30.000 volgers. Als een van de eerste influencers van ons land, is ze ook ambassadeur van het influencerFAQ.

Quote Het was heel lang niet duidelijk wat er wel en niet mocht op vlak van samenwer­kin­gen, reclame en alle wetgeving daar rond. Anne

“Wat droomde ik twaalf jaar geleden van één centrale plek waar je alle informatie vond die je nodig had als influencer. Het was heel lang niet duidelijk wat er wel en niet mocht op vlak van samenwerkingen, reclame en alle wetgeving daar rond. Toen ik pas begon, had ik zelfs niet door dat er samenwerkingen mogelijk waren. Het woord ‘influencer’ bestond toen zelfs nog niet. Ik ben blij dat alles voor de nieuwe lichting content creators wel helder zal zijn.”

6 categorieën op het influencerFAQ, van #reclame tot #privacy

Je vindt de influencerFAQ op www.deinfluencerfaq.be. De website is onderverdeeld in zes categorieën, die elk een specifiek belangrijk onderwerp aansnijden: #reclame, #privacy, #isdaterover, #respect, #hoewist en #isdatlegit. Via een zoekbalk kunnen de bezoekers zelf op zoek gaan naar het antwoord een specifieke vraag.

Lees ook: