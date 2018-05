Nieuwe bronzer nodig? Deze heeft meer dan 160.000 fans Liesbeth De Corte

07 mei 2018

14u12 0 Nina Het zonnetje schijnt, en dat betekent dat je plots omringd wordt door prachtig zongebruinde mensen. Ben je zelf een bleekscheet die niet in een-twee-drie een kleurtje krijgt? Dan is een bronzer van het merk Too Faced misschel wel dé oplossing.

Zeggen dat de Chocolate Soleil Matte Bronzer van Too Faced het online goed doet, is een understatement van jewelste. Op de webshop van beautywalhalla Sephora verzamelde het poeder al meer dan 160.000 positieve reacties en kreeg het een score van 4,7 op vijf. Niet slecht dus!

De bronzer is te koop in drie tinten: licht tot medium, medium tot donker en donker tot héél donker. Die laatste is dus alleen voor de gelukkigen onder ons die immer en altijd rondlopen met een zongebruinde huid. Leuk weetje: in de bronzer zit ook cacaopoeder gemengd, waardoor het naar verluidt heerlijk ruikt.

Waarom het zonnepoeder nu zo goed scoort? Vele make-upliefhebsters zijn gewoonweg verzot op het chocolade geurtje. Anderen prijzen vooral de kleur en het matte effect, zeker in vergelijking met andere bronzers die wel eens een oranje kleurtje en glanzende schijn durven achterlaten. Nog volgens de reviews ziet deze variant er heel natuurlijk uit en is het gemakkelijk om op te bouwen en de kleur intenser te maken.

Jammer genoeg zijn er geen winkels van Sephora in België, iets wat vele beautyhartjes pijn doet. Wil je de bronzer toch op de kop tikken? Dan moet je surfen naar de webshop van Douglas, want daar is ‘ie wel te koop.