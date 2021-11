Nieuw spuitje wordt bejubeld als ‘dé remedie’ tegen cellulite, maar haalt het echt iets uit? Dermatoloog Karavani reageert

Naar schatting hebben meer dan negen op de tien vrouwen er last van, en de meesten vinden dat niet zo leuk. Om de zoveel tijd verschijnt er dan ook een nieuw ‘wondermiddel’ tegen cellulite. Meest recent: een spuitje dat komaf maakt met sinaasappelhuid en je de billen van een cheerleader kan bezorgen. Werkt dat echt? We vroegen het aan dokter en dermatoloog Ilan Karavani.

Cellulite komt quasi alleen bij vrouwen voor. Je kan het beschouwen als een cadeautje van Moeder Natuur, meent dermatoloog Ilan Karavani. “De vetstructuur van mannen en vrouwen zit namelijk anders in mekaar. Vlak onder de huid zitten vetcellen opeengepakt, en daaronder zitten de spieren. Bij vrouwen zijn de huid en de spieren verbonden via vezels, een soort van strengen die tussen de vetcellen lopen waardoor er precies vetcompartimenten ontstaan. Bij mannen is dat niet het geval en ziet de onderhuidse structuur er ietsje anders uit.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Dermatoloog Ilan Karavani © Steven Richardson

De hamvraag: wat is cellulite dan? Volgens Karavani kunnen verschillende factoren bijdragen aan dit schoonheidskwaaltje. “Een: wanneer de vetcellen net onder de huid toenemen, kunnen de strengen onder druk komen te staan en de huid hier en daar naar beneden trekken, met bobbels als gevolg. Twee: wanneer de huid verslapt, kan je soms de vetcompartimenten zien. Drie: ook bij bloedvaten die niet goed functioneren, krijg je putjes. Bloedvaten en lymfebanen die afgesnoerd worden, zorgen namelijk voor een stapeling van vocht en dus oneffenheden. En vier: na verloop van tijd worden de strengen stug en kort waardoor ze de huid naar binnen trekken, en dan krijg je putjes. Vier verschillende factoren met een gelijkaardig effect, dus.”

Opgelost dankzij een simpel spuitje?

Wie cellulite heeft, wil er vaak graag van af. Er bestaan dan ook een hoop behandelingen, van revolutionaire crèmes tot specifieke trilmassages, liposucties om vet te vernietigen, methodes om de huid te verstevigen zoals needling, en apparaten die via infrarood de doorbloeding verbeteren. “Als er sprake is van bindweefselstrengen die de huid omlaag trekken, bestaan er al operaties waarbij die strengen worden doorgesneden of verbrand worden met lasers”, vertelt Karavani.

En nu is er in Amerika ook een nieuwe, non-invasieve ingreep die zich richt op de strengen en die, naar verluidt, een instant oplossing biedt. Het gaat om Qwo, een simpel spuitje, dat zelfs groen licht heeft gekregen van de farma-waakhond FDA (The Food and Drug Administration). Karavani: “In die spuitjes zit collagenase, dat is een enzym of een eiwit dat collageen afbreekt. Binnen de medische wereld wordt het al lang gebruikt voor andere doeleinden, maar het is een nieuwe oplossing om cellulite te lijf te gaan.”

Quote De nieuwe spuitjes kunnen werken, al is er een belangrij­ke voorwaarde. Dermatoloog Ilan Karavani

“Hoe het werkt? Heel simpel”, zegt de dermatoloog. “Je vult zo’n injectiespuit met een oplossing met collagenasen, richt het op de bulten die je wil gladstrijken, et voilà, het stofje doet z’n werk en vernietigt de strengen. Dat kan absoluut werken”, knikt hij. Al is er wel een voorwaarde. “De strengen moeten het probleem zijn, en dat is vaak het geval bij jongere, slanke dames met een sinaasappelhuid. Heb je eerder te veel vetcellen, bloedproblemen of een dunnere, slappe huid? Dan ben je niet gebaat bij deze behandeling.”

Eens zo’n streng vernietigd is, blijft het effect gelden en is de bubbel foetsie. “In dat opzicht blijf je voor de rest van je leven profiteren van Qwo. Maar tussen je spieren en huid heb je duizenden bindweefselstrengen. Die kunnen na verloop van tijd ook korter en stugger worden, met extra oneffenheden als gevolg. Maar je kan niet alle vezels vernietigen”, stelt Karavani.

Aan één enkele behandeling zijn er daarentegen geen risico’s verbonden. “Het enige wat je kan krijgen, zijn een paar blauwe plekken, want als je de strengen kapotmaakt, vernietig je op die plaats ook een aantal bloedvaten. Na een paar dagen zijn die blauwe plekken uiteraard weer verdwenen.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Getty Images

Wanneer de nieuwe behandeling uitgevoerd kan worden in België, blijft nog koffiedik kijken. “De Europese instantie die nieuwe ingrepen en medicijnen beoordeelt, is over het algemeen iets strenger dan de Amerikaanse FDA. Anderzijds zijn producten met collagenasen al lang toegelaten in onze contreien. Qwo is aan het lobbyen om ook in Europa voet aan grond te krijgen, en wie weet lukt dat snel. Of wie weet gaat een ander bedrijf bij ons met de primeur lopen.” Een prijskaartje van de ultranieuwe spuitjes is nog niet bekend, al gokt Karavani dat het rond de 500 euro per sessie zal liggen.

Onhaalbaar schoonheidsideaal

Kortom, bij sommige vrouwen kan een spuitje de puntjes wel degelijk wegpoetsen. Maar er volledig en voor altijd komaf mee maken, blijft vermoedelijk een illusie. Het belangrijkste is voorkomen. En dat doe je door niet te roken, proberen om je gewicht constant te houden en vooral sporten. Want meer sporten zorgt voor een betere doorbloeding, een dunnere vetlaag en stevigere spieren.

Anderzijds mag het duidelijk zijn dat een gladgestreken lichaam een onhaalbaar schoonheidsideaal is. In films, tijdschriften en op sociale media zien we vaak geen billen met putjes, omdat die allemaal weggefilterd worden. Wetende dat meer dan negentig procent van de vrouwen cellulite heeft, is het hoog tijd dat we die onzekerheden accepteren, of op z'n minst beschouwen als datgene wat het is: doodnormaal.

Lees ook: