Nieuw platform maakt Belgische ouders wegwijs in de gamingwereld van hun kinderen

Gelukkiger worden in 2022? Probeer eens omoiyari, de Japanse kunst van compassie

Gelukkig zijn in 2022? Dat wil iedereen. En een aantal buitenlandse filosofieën kunnen je daarbij helpen. Denk aan hygge, het Zweedse Lagom of fika. Ook Omoiyari is er zo eentje. Deze Japanse kunst draait om compassie in de zeer brede zin van het woord. Van gastvrij zijn tot spaarzaam leven en je dankbaar voelen. Expert Erin Niimi Longhurst, die er een boek over schreef, legt uit hoe je het principe kunt toepassen. “Het belangrijkste hierbij is dat je het onbaatzuchtig doet. Zonder iets terug te verwachten dus.”

2 januari