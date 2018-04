Nieuw op Pinterest: zoeken naar Pins op basis van je huidtype Liesbeth De Corte

30 april 2018

13u06 2 Nina Goed nieuws voor alle Pinterest-gebruikers: het sociaalnetwerkplatform gaat zijn zoekfuncties uitbreiden. Zo kan je vanaf nu zoeken naar Pins die perfect passen bij je huidskleur.

Gebruik jij Pinterest vooral om beauty-ideeën op te doen? Denk aan: inspiratie om je te schminken voor een avondje uit, een eerste date of een sollicitatiegesprek. Dan ben jij zeker en vast niet de enige, want volgens een studie van Pinterest zelf doet zowat 70% van de mensen een beroep op de app om nieuwe looks te zoeken die ze wel eens willen uitproberen.

Maar eerlijk is eerlijk: die zoektocht verloopt niet altijd van een leien dakje. Als bleekscheet vind ik het zelf niet gemakkelijk om foto’s van een mooie rode lippenstift te vinden, want bij de zoekopdracht ‘red lipstick’ duiken er vooral knappe dames met een zongebruinde teint op. En wij zijn ook niet de enigen die af en toe problemen ondervinden. “We hebben van onze Pinners gehoord dat het niet altijd even eenvoudig is om relevante ideeën te spotten tussen de 8 miljard ‘hair & beauty pins’”, zo klinkt het in een persbericht. “Daarom lanceren we een nieuwe zoekfunctie, waarbij je kan zoeken op basis van je huidtype.”

Vier kleurenpaletten

Concreet kan je kiezen tussen vier kleurenpaletten die je moeten helpen om modellen te vinden met een gelijkaardig huidtype als jij. De paletjes zijn gemaakt in samenwerking met Modiface, een bedrijf dat zich specialiseert in augmented reality voor beauty-apps. Na verloop van tijd zullen ze nog meer opties toevoegen.

Socialemediagebruikers reageren alvast ontzettend positief op de nieuwe zoekfunctie. “Pinterest heeft een enorme stap gezet naar een betere diversiteit” en “Dit is ontzettend belangrijk”, klinkt het onder meer.

#Media @Pinterest made a HUGE shift towards diversity + inclusion today! When you search on Pinterest you can now filter by skin tone.



Ex: You search "orange lipstick" you can filter according to your complexion to see results of orange lipsticks on ppl with your skin tone👇🏽 pic.twitter.com/k7BuLJ2AT7 Shelby Ivey Christie(@ bronze_bombSHEL) link

Zie jij de kleurenpaletten nog niet meteen verschijnen? Geen zorgen, in eerste instantie gaat Pinterest de paletten testen bij een aantal gebruikers. Als de techniek op punt staat, zullen ze voor iedereen beschikbaar zijn. Wanneer dat is, is momenteel nog niet duidelijk.