Nieuw medicijn voor mensen die vroeg kaal worden door haarziekte alopecia areata. “Het is wel voor het leven”

Kaal worden, da’s iets dat oude mensen overkomt. Behalve als je de haarziekte alopecia areata hebt. Goed nieuws wel voor wie dat zware lot ondergaat, want in Amerika is een nieuw medicijn voor de aandoening goedgekeurd. Eindelijk, zegt arts Barry Dekeyser. “Sommige mensen zoeken nu alternatieven op, maar dat is niet zonder risico.”

De Food and Drug Administration (FDA) van de Verenigde Staten heeft het medicijn LITFULO goedgekeurd voor de behandeling van ernstige alopecia areata bij patiënten van 12 jaar en ouder. Dat roept waarschijnlijk al twee grote vragen bij je op, namelijk: wat is alopecia areata en wat is LITFULO?

Alopecia areata: als je plots veel haar verliest. “Het begint met één kale plek”

“De oorzaak van alopecia areata kennen we niet goed”, begint dokter Barry Dekeyser van de Haar en Huid Kliniek in Tessenderlo. “Maar ons lichaam denkt bij deze aandoening dat de cellen van de haarfollikels — de orgaantjes waaruit de zichtbare haren groeien — indringers zijn die ons ziek maken. Ons afweersysteem zal de haarfollikels aanvallen waardoor een ontsteking ontstaat. En die ontsteking veroorzaakt haaruitval.”

“Het treft mensen van alle leeftijdsgroepen, geslachten en etniciteiten, en het begint meestal met één kale plek die groter wordt. Je kan al je haren verliezen, ook je wimpers en wenkbrauwen of zelfs haar in de schaamstreek. Alopecia areata is de eenvoudigste vorm met één of meer afgebakende, ronde of ovale kale plekken op de schedel.”

Het medicijn dat de oplossing kan zijn

“LITFULO of ritlecitinib is een zogenaamde JAK-remmer. Dit zijn medicijnen die ontstekingen in het lichaam tegengaan. Ze worden nu al in België toegepast bij bijvoorbeeld ontstekingen van de gewrichten bij reuma”, legt Dekeyser uit.

“JAK-remmers gaan ontstekingen tegen door bepaalde signalen in cellen af te remmen. Daardoor maakt de cel minder cytokines of ontstekingsstoffen aan. Dat zijn hele kleine deeltjes die deel uitmaken van je immuunsysteem, maar ‘verkeerde’ boodschappen kunnen doorgeven, waardoor je bijvoorbeeld haar verliest. Een JAK-remmer zoals ritlecitinib remt de cytokines af waardoor de klachten tot rust komen.”

Lees wel de bijsluiter goed. “Je moet minstens 50 procent van je hoofdhaar kwijt zijn”

Toch waarschuwt Dekeyser voor heel wat beperkingen en bijwerkingen van ritlecitinib.“Dit middel is zeker niet geschikt voor iedereen met alopecia areata. In eerste instantie is het bedoeld voor mensen die minstens 50 procent van het hoofdhaar verloren.”

Ritlecitinib is bovendien alleen geschikt voor jongeren boven de 12 jaar oud. “Er waren simpelweg geen adolescenten onder de leeftijd van 12 jaar in de studie opgenomen”, zegt Dekeyser. “Er waren ook maar 14 patiënten tussen de leeftijd van 12 en 18 jaar, wat het voor artsen moeilijk maakt om te beslissen of jonge patiënten de medicatie mogen nemen. JAK-remmers moet je voor de rest van je leven nemen. En als je ermee stopt, gaat je succes achteruit.”

Dekeyser doet die uitspraak op basis van onderzoek naar een andere JAK-remmer die wel in België verkocht wordt: baricitinib. “10 tot 15 procent van de patiënten kunnen op twee jaar tijd hun goede resultaten verliezen. Een goed resultaat is een significante verbetering van haarverlies.”

“Er zijn ook al ernstige nevenwerkingen beschreven op lange termijn, zoals bloedklonters, hart- en vaatziekten en zelfs vorming van tumoren. De vraag daarbij is natuurlijk wel: heeft het iets te maken met het geneesmiddel of is het gewoon toeval? Dat is iets wat na verloop van tijd pas duidelijk zal worden.”

Wat met alternatieve geneesmethoden? “Blijf ver weg van kwakzalvers”

“De ziekte is heel onvoorspelbaar waardoor er momenteel geen definitieve behandeling is. Een arts maakt altijd een afweging tussen de impact van het haarverlies op de kwaliteit van leven en de uitgebreidheid, maar ook de bijwerkingen van een medicijn. Die balans is bij iedereen anders, ook bij dit nieuwe geneesmiddel.”

“Cortisone is de ontstekingsremmer die artsen al sinds de jaren vijftig het meest gebruiken bij alopecia, en minoxidil schrijven ze vooral bij hormonale haaruitdunning voor. Maar geen enkel geneesmiddel buiten de JAK-remmers werd ooit goedgekeurd door de FDA. Daarom zijn dermatologen wereldwijd zo enthousiast over de goedkeuring van zowel baricitinib als het nieuwe ritlecitinib.”

Er zijn studies die tonen dat een behande­ling met je eigen bloedplaat­jes veilig en efficiënt kan zijn Arts Barry Dekeyser

“Sommige mensen zoeken alternatieve remedies op voor hun haaruitval, maar dat is niet zonder risico. Er zijn wel overtuigende studies die tonen dat de behandeling met je eigen bloedplaatjes een veilig en efficiënt alternatief kan zijn voor cortisone. Geconcentreerde bloedplaatjes onderdrukken de afgifte van cytokines en verminderen weefselontsteking.”

“Lasers en ander licht zijn ook veelbelovend. Lasers van een bepaalde golflengte hebben een gunstige invloed op het immuunsysteem en worden daarom voorgesteld voor de behandeling van alopecia areata, maar de ervaring daarmee in België is nog erg beperkt.”

