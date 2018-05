Nieuw in fitnessland: trainen mét je baby Liesbeth De Corte

03 mei 2018

Als we de Kate Middletons van de wereld mogen geloven, is het normaal om enkele uren na de bevalling alweer piekfijn rond te dartelen. Gelukkig is niet iedereen het daar mee eens. "Het is niet de bedoeling dat kersverse mama's er onmiddellijk uitzien als een fotomodel", reageert sportcoach Delphine Steelandt. Wat ze dan wel voorstelt? Sporten, mét je baby als halter. En ze heeft er zelfs een boek over geschreven.

Na een gesprek met Delphine Steelandt kunnen we haar in elke woorden beschrijven: fitgirl, liefhebbende moeder, smulpaap én enthousiaste uitbaatster van Vip-Fit in het West-Vlaamse Gistel. Zo is ze de trotse mama van Marcel, haar 3-jarig zoontje. Maar samen met haar man heeft ze nog ‘kindje’ waar ze zich over ontfermd: het project ‘100 Days of Dedication’.

Transformatie in 100 dagen

“Vijf jaar geleden werden mijn man en ik geïnspireerd door de vele typische foto’s die je af en toe tegenkomt op het internet, waarbij een zwaarlijvig iemand op enkele weken tijd plots de trotse eigenaar wordt van een sixpack. We wilden zelf uittesten of dit mogelijk was.” Zo gezegd, zo gedaan. Het duo ontwikkelde een training van 100 dagen en koos tien Chinese vrijwilligers uit hun fitnesscentrum die het programma mochten uitproberen. “En effectief, op drie maanden tijd kon je iedereen zien transformeren naar een fitnessmodel, bij wijze van spreke. Maar niet alleen hun uiterlijk was veranderd. Ze voelden zich ook veel gelukkiger, konden beter opstaan en stonden een pak positiever in het leven.”

En over zo’n transformatie, daar kan Delphine – de smulpaap dus - over meespreken. “Ik snoep ontzettend graag en dat merkte je vroeger ook: een tiental jaar geleden duidde mijn weegschaal nog 26 kilo’s extra aan. Ook toen ik net bevallen was van Marcel was ik 18 kilo bijgekomen”, vertelt ze.

Quality time

In sneltempo ging ze dus op zoek naar een sport zodat ze haar fitnesscentrum opnieuw binnen kon met haar oude lijntje. Maar net zoals bij vele andere kersverse moeders was dat door haar tjokvolle agenda geen evidentie. Haar oplossing? Sporten mét haar zoon. “Je voert eigenlijk allerlei oefeningen uit om buik-, poep- en bekkenbodemspieren te kweken. Maar in plaats van met gewichten te werken, gebruik je je baby als halter. Dat is niet alleen goed voor een strak lijf, maar je spendeert ook quality time met je kleintje.”

Net om die reden heeft Delphine ook een boek geschreven. “Het is heel gemakkelijk om je kind af te zetten aan school, naar de tekenschool te brengen, vervolgens voor de tv te zetten en ’s avonds in bed te stoppen. Maar je moet ook tijd maken om te werken aan jullie band.” De sportinstructrice wil moeders dus niet per se moeders aanmoedigen om te werken aan dat gespierde zomerlichaam, benadrukt ze. Al een geluk, want vrouwen voelen al meer dan genoeg druk om er na de bevalling alweer piekfijn uit te zien, met dank aan de vele modellen als Doutzen Kroes die amper één maand na hun bevalling al ronddansen met een platte buik. Of denk maar aan Kate Middleton, die vijf uur na haar bevalling beeldschoon het ziekenhuis uitwandelde.

“Het is niet de bedoeling dat je er na de bevalling onmiddellijk uitziet als een fotomodel. Iedereen weet dat je dan nog even rondloopt met een opgezwollen buik. Ook bij mij heeft dat trouwens zes maanden geduurd. Dus wees niet te streng voor jezelf, maar geef je lichaam de tijd om zichzelf weer aan te passen.”

Gevaarlijk?

Concreet stelt de sympathieke mama voor om vier weken na de bevalling haar boek open te slaan, waarin ze uitlegt hoe je op honderd dagen tijd weer fit wordt. In totaal zijn dat zestig verschillende gerechten en evenveel uitdagende oefeningen. Op voorhand spookten er al allerlei horrorscenario’s door mijn hoofd, waarbij kindjes op hun hoofd vielen tijdens de oefeningen, maar Delphine lacht die (kop)zorgen meteen weg. “Het boek is opgedeeld in drie fases – drie maanden in feite. En tijdens de eerste periode is het vooral de bedoeling dat je wat gaat afvallen. Je gaat dus wel op je eten letten, maar de oefeningen worden heel zachtjes opgebouwd”, stelt ze me gerust.

“Pas in de tweede fase mag je opnieuw meer op je bord leggen en vaker je sportschoenen uit de kast halen. De laatste maand noem ik de onderhoudsfase. Dan worden de bewegingen nog uitdagender, maar krijg je die nieuwe levenswijze helemaal onder de knie.” Daarom vermeldt ze in het boek ook expliciet dat je een cheat day mag inlassen. Want eerlijk is eerlijk: altijd übergezond eten is toch onmogelijk. Al blijft Delphine wel een strenge tante: “Beperk dat momentje tot één maaltijd. Schuif aan tafel bij een restaurant of laat je eens gaan bij de frituur, maar zie dat het niet de spuitgaten uitloopt.”

Nog een handige tip om deze nieuwe levenswijze vol te houden? Betrek je partner bij de 100-dagen uitdaging. “Ook kersverse vaders kunnen een beroep doen op het boek. Zelfs grootmoeders en opa's kunnen er veel plezier aan beleven.”

#Fitmom, Delphine Steelandt, Uitgeverij Lannoo, €19,90

Het boek is te koop vanaf vrijdag 4 mei in de winkel of via de webshop van Lannoo.