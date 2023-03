“Niets is onmogelijk.” 7 nieuwe Barbiepoppen van powervrouwen willen meisjes voor STEM doen kiezen

Morgen, op 8 maart, vieren we Internationale Vrouwendag. De perfecte gelegenheid om zeven leidinggevende vrouwen in STEM van over de hele wereld in de schijnwerpers te zetten, dacht speelgoedmerk Barbie. Van de meest voorname professors tot CEO's: deze vrouwen zijn het bewijs dat meisjes alles kunnen.

Momenteel werkt er minder dan een derde vrouwen in STEM. Studies van de American Association of University Women bewijzen bovendien dat meisjes systematisch weggeleid worden van vakken als wetenschap, wiskunde en techniek tijdens hun opleiding. Toch is een toekomstige carrière voor vrouwen in deze sectoren zeker niet onmogelijk, zegt speelgoedmerk Barbie.

Zo heeft Barbie zelf al talloze carrières op haar cv staan: van dokter en astronaut tot CEO en zelfs een presidentskandidate. Het bewijs dat Barbie niet enkel mooi, stijlvol of inclusief kan zijn, maar ook handig en slim.

“We willen meisjes doen inzien dat ze om het even welke carrière kunnen kiezen”

Daarom lanceert speelgoedfabrikant Mattel speciaal op Internationale Vrouwendag een nieuwe, exclusieve collectie van zeven Barbiepoppen. Die stellen zeven leidinggevende, internationale vrouwen in STEM voor. Zij dienen als rolmodellen en inspiratie voor talloze jonge meisjes die later graag een carrière in bijvoorbeeld de wetenschap of techwereld willen.

Quote Toen ik klein was, kon ik me niet voorstel­len dat ik een carrière in de tech-sec­tor zou hebben. Susan Wojcicki

“Het is onze missie om vrouwelijke rolmodellen in de schijnwerpers te zetten van alle achtergronden, beroepen en nationaliteiten”, aldus Lisa McKnight, Executive Vice President van Mattel. Vrouwen in STEM zijn namelijk nog altijd zwaar ondervertegenwoordigd, zegt ze. “Wij hopen dat met deze zeven nieuwe Barbiepoppen jonge meisjes van over de hele wereld zullen inzien dat ze hun passie mogen volgen en om het even welke soort carrière kunnen kiezen, zelfs als dat niet altijd zo lijkt.”

De 7 leidinggevende vrouwen in de STEM:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Drie krachtige zussen geven het goede voorbeeld

“Toen ik klein was, kon ik me niet voorstellen dat ik een carrière in de tech-sector zou hebben”, aldus Susan Wojcicki, lange tijd CEO van YouTube. “Maar ik ontdekte al snel hoe creatief en bevredigend carrières in STEM kunnen zijn voor vrouwen.” Zo werkte Wojcicki bijna 25 jaar bij Google en fungeerde ze bijna een decennia als CEO van YouTube. “Het was een ongelooflijke ervaring. Dus ik hoop dat met deze Barbiepoppen meisjes van over de hele wereld zullen inzien dat niets onmogelijk is.”

Quote Toen ik mijn carrière begon, had ik zo goed als niemand om naar op te kijken in STEM. Janet Wojcicki

Haar zus, Anne Wojcicki, en medeoprichter en CEO van 23andME, hoopt daarentegen dat hun voorbeeld jonge meisjes zal aanmoedigen om iets nieuws te proberen, hun angsten en onzekerheden onder ogen te zien en uitdagingen te zien als nieuwe kansen.

Dat hun Barbiepoppen als rolmodellen voor jonge meisjes ontzettend veel kan betekenen, weet eveneens zus en professor Janet Wojcicki uit eerste hand. “Toen ik mijn carrière begon, had ik zo goed als niemand om naar op te kijken in STEM, laat staan in de epidemiologie”, zegt ze. “Ik heb met eigen ogen gezien hoe relevant Barbie is voor kindjes uit bijvoorbeeld Afrika en Latijns-Amerika.”

Lees ook: