Niets deed Loes (33) vermoeden dat ze een man datete die 21 vrouwen misbruikte. Of beter: bijna niets

Zo houdt de Vlaming het spannend als de partner van huis is. 35 reacties: "Ik stuur een audiobe­richt van mijn orgasme”

Hoe houd jij het sexy met je partner als of nadat je elkaar lang niet ziet? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (33) aan 42.100 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “We spelen ‘truth or dare’ op afstand met elkaar.”