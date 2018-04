Niet tevreden over je seksleven? Doe dan samen de afwas FT

05 april 2018



Bron: AD 0 Nina Vrouwen die in hun eentje de afwas moeten doen, zijn minder tevreden over hun relatie en seksleven. Dat blijkt uit nieuw Amerikaans onderzoek.

Socioloog Daniel Carlson van de universiteit van Utah bekeek samen met collega's de verdeling van huishoudelijke taakjes bij heterokoppels in 1992 en 2006. Vooral bij de afwas merkte hij 'problemen'. "Er ligt oud, bijna beschimmeld voedsel in de gootsteen. En als je kinderen hebt, zit er klonterige en stinkende melk in hun drinkflesjes.'" Wie al die viezigheid trotseert, kan bovendien zelden op schouderklopjes rekenen, want afwas is afwas en die moet nu eenmaal gedaan worden. Het onderzoek toont ook aan dat de minst populaire taken bijna altijd op het bord van vrouwen belanden. Mannen doen meestal minder vieze klussen en maaien het gras of wassen de auto. Sociologen stellen voor de taken te verdelen: "Laat de een bijvoorbeeld koken en de ander afwassen", klinkt het. "Of doe gewoon samen de vuile vaat." Nog volgens de socioloog kan het niet anders dan dat met zulk teamwork de relatie goed zit. "Je begint met zijn tweeën aan een vieze klus en klaart die samen. Dan kun je fijne én minder fijne klusjes buiten de keuken waarschijnlijk ook aan."