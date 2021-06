Niet te missen: dit zijn de handtastrends van 2021

Zeg het met vlechtwerk

We surfen nog even voort op de 'all natural’ trend. Gevlochten structuren en tassen uit riet, raffia of bamboe blijven ook dit seizoen een echte hit. En nee, ze passen echt niet enkel op een tropische vakantiestemming. Ook voor een terrasje in de stad zijn ze je perfecte bondgenoot. Klein en fijn of opvallend en groots? Aan jou de keuze!

Baguette

De favoriete tas van Carrie Bradshaw is helemaal terug van weggeweest. Niet verwonderlijk, want de baguette is heerlijk praktisch: ruim genoeg voor al je essentials en heerlijk licht. Draag ze om de schouder voor een elegante look of in de hand als het wat nonchalanter mag. De durvers onder ons gaan voor een felle kleur: goed voor nog meer nineties vibes.

Blauw

Zwart, cognac of een zachte nudetint lijken misschien een veiligere keuze, maar echte fashionista’s zweren bij een streepje kleur. Dé opvallende nieuwkomer in het kleurenwalhalla? Blauw! Te veel denkwerk over of je handtas nu wél of niet bij je outfit past is niet nodig. Clashen mag!

Zacht, zachter, zachtst

Wat begon bij een it bag van Bottega Veneta’s is uitgegroeid tot een echte blijver. Zachte tassen zijn intussen overal. Om te koesteren!

Bucket bag

De bucket bag kende de voorbije jaren al enkele keren een retour. Ben je op zoek naar een tas met een lange levensduur? Dan waag je met een bucket bag een redelijk veilige gok. Kies voor een exemplaar uit kwaliteitsleder én ga voor een neutrale tint. Goed voor jarenlang plezier!

Juweeltjes aan de arm

Niet vies van een beetje blingbling? Dan is deze zomertrend je op het lijf geschreven. Een goud- of zilverkleurig logo, een speelse tassel… Elegant opsmukwerk maakt van een eenvoudige tas een echte eye-catcher.

Vierkante cross body

Dé klassieker der klassiekers valt dit seizoen op met haar vernieuwde vierkante vorm. Net wat stoerder en ruimer (handig voor je mondmaskers en handgels), maar nog steeds even praktisch en comfortabel: deze crossbody tas moet je hebben!

