Niet op vakantie? Met deze simpele tips creëer je in je slaapkamer een hotelgevoel: “Het bed is de blikvanger”

Orale seks is vies en de man heeft altijd zin: deze ideeën over seks zijn passé, zegt de Vlaming

Welk idee over seks heb je moeten afleren, of zou je nog willen afleren? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 38.100 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “Een man moet geen gigantische penis hebben om goed te zijn in bed.”