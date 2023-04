Niet mediteren, maar gamen tegen de stress? Mensen delen online hun fluweelzachte speelkamer met ‘cosy games’

Denk jij bij gamen aan gewelddadige schiettaferelen? Dat het niet zo hoeft te zijn, bewijst de nieuwe trend in gameland. Spelletjes die zich afspelen in een gezellig stadje of een grappig rollenspel: op sociale media delen mensen massaal hun favoriete cozy games . “Voor het slapen speel ik ‘Minecraft’ of ‘Animal Crossing’, waarin ik mijn eigen droomwereld creëer.”

Wie tijd wil nemen voor zelfzorg en meditatie, zet tegenwoordig gamen op zijn of haar to-dolijstje. We hebben het natuurlijk niet over zenuwslopende spelletjes die draaien om schieten, vechten en de oorlog winnen, maar over cozy gaming. Dat is een knusse en ontspannen manier van gamen die mensen van hun stress afhelpt.

Cozy games hebben vaak een verhaallijn die zich afspeelt in een herkenbare en rustgevende omgeving. Bekende voorbeelden zijn ‘The Sims’-games, waarin je je eigen droomhuis kan bouwen, of het spelletje ‘Animal Crossing’, waarbij je in de huid van een boer kruipt. Je kunt ze spelen op de computer, maar een echte cozy gamer verkiest een gsm of Nintendo Switch om mee in de zetel of in bed te kruipen. Dat maakte het éxtra gezellig.

Heel wat knusse gamers hebben een, hou je vast, speciale ‘cozy game room’ in hun huis

Tegenwoordig is cozy gaming overal. Alleen al op het videoplatform TikTok heeft de hashtag #cozygaming bijna 400 miljoen views. De app krioelt van de cozy gamers die maar al te graag hun favoriete spelletjes delen met de wereld.

Dat het geen typische gamers zijn, bewijst TikTokker Kennedy — beter bekend als ‘Cozy K’ — in een van haar filmpjes. Daarin wordt al snel duidelijk dat de trend veel verder gaat dan louter spelletjes spelen. Het draait in de eerste plaats om een knusse levensstijl. Een zachte zetel, een warme kop thee en een comfortabele outfit zijn absolute musts voor een geslaagde sessie.

En sommige fans gaan daarin nog veel verder. Heel wat knusse gamers hebben een, hou je vast, speciale cozy game room in hun huis. Op Instagram circuleren er beelden van prachtige kamers ingericht met zachte kleuren, sfeerverlichting en schattig versierde spelconsoles.

Anaïse (22) doet eraan mee: “Het geeft een heerlijke dopaminekick”

Volgens masterstudente psychologie én cozy gamer Anaïse Ampe (22) is het niet gek dat we zo massaal voor de trend vallen. “Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die cozy games spelen minder stress hebben en beter benaderbaar zijn”, vertelt ze.

“We leven in een wereld waarin geweld het nieuws domineert en mensen zich daar vaak zorgen over maken. Cozy gaming is een manier om aan die realiteit te ontsnappen. Je waant jezelf in een gezellige wereld waarin alles rozengeur en maneschijn is. Dat geeft een heerlijke dopaminekick (het gelukshormoon, red.).”

Dat gevoel ervaart Anaïse zelf ook wanneer ze zo’n game speelt. “Voor het slapen speel ik spelletjes als ‘Minecraft’ of ‘Animal Crossing’, waarin ik mijn eigen droomwereld creëer. Ik vertoef er graag in en het is voor mij een manier om even aan niet aan school te denken. Op die manier werkt het als een soort meditatie.”

