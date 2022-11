Niet Harry Styles of Timothée Chalamet maar rocker Lenny Kravitz (58) wint de ‘Oscar van de mode’

De modewereld dweept graag met de new kids on the block: jonge, frisse gezichten die zo snel mogelijk ontdekt en gehypete moeten worden. Kijk maar naar luxemerk Gucci dat in zee gaat met zanger Harry Styles (28), of naar acteur Timothée Chalamet (26) die vorig jaar een van de gezichten van het Met Gala mocht zijn, de ‘hoogmis van de mode’ in celebritykringen.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Lenny Kravitz op de CFDA Fashion Awards waar hij tot 'Fashion Icon 2022' werd uitgeroepen. © Getty Images

En toch waren het niet die jonge trendsetters die in de prijzen vielen op de beroemde awards van de Council of Fashion Designers of America (CFDA). Nadat actrice Zendaya (26) vorig jaar die eer kon opstrijken, ging dit keer rock-’n-rollheld Lenny Kravitz (58) zowaar met de gegeerde titel van ‘Fashion Icon 2022' lopen. Oftewel de ‘Oscar van de mode’.

Quote Mijn enige wens is om een ander te inspireren om zelfzeker­der te zijn in diens eigen lichaam. Mode komt uit je binnenste. So just be you. Lenny Kravitz

“Ik zie mezelf absoluut niet als een mode-icoon”, reageerde de zanger bescheiden. “Maar ik hou wel van die kunstvorm. Er zijn geen regels in mode, behalve: wees jezelf. Mijn enige wens is om een ander te inspireren om zelfzekerder te zijn in diens eigen lichaam. Mode komt uit je binnenste. So just be you.”

En Kravitz’ grote inspiratiebron?

De ster ontkende niet dat mode een belangrijk deel van z’n leven is. “Ik haal inspiratie uit om het even wat. Dat kan beïnvloeden wat ik draag, maar ook in hoe ik mijn liveshows vormgeef. Ik probeer er niet te veel over na te denken en het me gewoon te laten overkomen. Tuurlijk maak je dan weleens fouten: ik heb ook genoeg fashion failures gehad. Maar die maken allemaal deel uit van je evolutie.”

“Ik kijk wel op naar een paar mensen”, zei de rockster. “Jimi Hendrix, Miles Davis, Prince, David Bowie, Yves Saint Laurent. Maar mijn eerste echte modevoorbeeld was mijn moeder. Ik kan me geen moment herinneren waarop ze er niet perfect uitzag. Zij toonde me hoe belangrijk het was om er op je best uit te zien zonder je innerlijke zelf te verloochenen. Dát doet een mode-icoon, als je ’t mij vraagt.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Links: ontwerper LaQuan Smith. Rechts: Lenny Kravitz. © Getty Images

Met het ensemble dat Kravitz op de awards droeg, bewees hij nog maar eens hoe verdiend de titel is: de rocker droeg een zwart kostuum, bestaande uit een blazer met satijn die zijn heupen bloot liet en een strakke leren broek die wijd uitliep. Om z’n schouders: zijn karakteristieke boa. Voor de look klopte hij aan bij de New Yorkse designer LaQuan Smith, die normaal vrouwenkleding ontwerpt. “Ik had instant chemie met hem”, zegt Kravitz. LaQuan zelf bewondert Kravitz net zo hard: “Hij heeft me altijd al geïnspireerd”, zei hij. Om iets te maken dat op het lijf geschreven was van ‘Lenny, de Rockster’ keek hij ook naar David Bowie en de silhouetten van de nineties.

Lenny's looks door de jaren heen: memorabel, to say the least

Kravitz is al sinds de start van zijn carrière een onbeschaamd mode-icoon, vindt de CFDA. Dat kan je wel zeggen: wie aan de zanger denkt, heeft meteen een beeld van Kravitz voor ogen in een van zijn sexy rock-’n-rolllooks. Even flamboyant als nonchalant, met veel metallic, veren boa’s, leer, blote bast en statementaccessoires. Swipe hieronder door enkele van z’n meest opvallende outfits.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: