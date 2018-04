Niet goed in er alleen op uittrekken? Deze tips helpen je op weg Margo Verhasselt

17 april 2018

16u03 0 Nina Er kan veel gezegd worden over alleen dingen doen, sommige mensen zien het als de ultieme ontspanning, hét moment om hun gedachten de vrije loop te laten en te ontspannen. Terwijl andere mensen het eerder als ware kwelling beschouwen, alleen op restaurant of vakantie gaan? Nee bedankt. Behoor jij tot de laatste groep en wil je die angst overkomen? Zo begin je eraan.

Eerste hulp bij alleen winkelen

Hou je van winkelen maar heb je toch nog dat bevestigende schouderklopje in de paskamer en aan de kassa nodig? Dan is deze voor jou. Alleen winkelen kan stiekem veel leuker zijn dan met een leger vriendinnen bij, en zeker dan met een lief dat zich na twee winkels op de eerst te vinden stoel heeft neergeploft.

Waarom? Wanneer je alleen gaat winkelen gaan er zo veel nieuwe deuren voor je open, je kan alle tijd die je nodig hebt nemen in welke winkel je maar wil, en niemand gaat je overtuigen om iets te kopen, wanneer je het eigenlijk niet nodig hebt of toch niet zo mooi vindt. Probeer echt te genieten van deze shopervaring. Neem je tijd, aarzel niet om een verkoopster aan te spreken wanneer je hulp of toch echt een mening nodig hebt en vooral, verwen jezelf!

Eerste hulp bij alleen eten

Het klinkt voor veel mensen als een ware nachtmerrie: alleen op restaurant gaan. Ben jij ook iemand die geen hap door zijn keel meer krijgt door de gedachte alleen al? Het is belangrijk dat je toch probeert de drempel te overschrijden. Eens je alleen voet hebt gezet in een restaurant ga je je echt afvragen waar je je al die jaren zoveel zorgen over maakte.

Heb je bang dat mensen je beoordelen omdat je alleen aan een tafel zit? Nergens voor nodig. Denk even na: heb jij al ooit iemand slecht bekeken omdat die persoon ergens alleen zat te lunchen (los van dat hij misschien de beste plaats had, maar dat terzijde)? Dus echt waar, niemand doet dit bij jou. Om de druk in het begin te verlichten kan je misschien best een goed boek meenemen dat jouw aandacht wat afleidt. Geniet van je eten, en probeer niet te veel na te denken over de situatie, bekijk de mensen rondom jou en maak misschien een praatje met de ober wanneer je toch wat sociaal contact mist.

Eerste hulp bij solo-vakanties

Oké, deze is misschien echt alleen voor de durvers. Maar alleen reizen is blijkbaar een van de meest unieke ervaringen die je ooit kan meemaken. Wanneer je het een keer doet, zal je daarna niet meer anders willen volgens ervaren solo-reizigers.

Hoe begin je eraan? Kies een bestemming waar je altijd al naartoe wou, maar waar anderen misschien niet meteen warm voor liepen. Bedenk vervolgens een goed plan, zorg dat elke dag ook werkelijk een activiteit op de planning heeft staan zodat je niet te veel moet ronddwalen op een onbekende plek. Ten slotte, stel je open voor nieuwe ervaringen en mensen. Wanneer je alleen reist, ga je de plaats veel meer beleven dan wanneer je dat met twee of in groep doet, ook gaan mensen veel gemakkelijker op je afstappen. Voor je het weet kom je thuis met een rugzak vol souvenirs, mooie herinneringen én vrienden voor het leven.