Niet gemotiveerd op het werk? Belgische studie toont dat je leidinggevende daar voor iets tussenzit

Met goesting naar het werk gaan is voor de Belg niet zo vanzelfsprekend, blijkt uit een studie van rekruteringsspecialist Bright Plus. Belgische werknemers zijn weinig gemotiveerd en worden daar ook niet goed in bijgestaan door hun leidinggevende. “Bijna de helft doet het enkel voor het geld.”

De ene dag werken we al beter dan de ander en dat hangt vooral af van hoe gemotiveerd we ons voelen. En dat is een van de verantwoordelijkheden van een manager of bedrijfsleider. Recent onderzoek naar de Belgische werkvloer toont dat drie op vier leidinggevenden hun team niet zo goed motiveren als ze denken. Wat ze fout doen? Ze beloven de verkeerde beloningen.

Wat motiveert de Belgische werknemer?

92 procent van de ondervraagden gelooft dat hoe meer en hoe sterker je iemand motiveert, hoe beter. Maar dat klopt niet als je met de verkeerde soort motivatie werkt, zegt Linda Cappelle, general manager van Bright Plus. Pas als je dat als werkgever beseft, kan het de goede richting uitgaan.

Quote Voor meer dan 30 procent is angst voor kritiek het grootste motivatie­mid­del. Linda Cappelle van Bright Plus

Er bestaan vier manieren om iemand aan te sporen om goed te werken, legt motivatie-expert Hermina Van Coillie uit. “We onderscheiden eerst intrinsieke en extrinsieke motivatie. Bij intrinsieke motivatie voer je een taak uit omdat je die oprecht leuk vindt. Bij extrinsieke motivatie werk je bijvoorbeeld voor een beloning. Daarin maken we nog een onderscheiding tussen motivatie uit zinvolheid, interne dwang of externe dwang.”

Dwang, druk of controle zijn slechte motivatiemiddelen

Belangrijk is ook het verschil tussen high en low quality-motivatie. Zo is dwang een voorbeeld van slechte of low quality-motivatie. “Je werkt dan omdat dat je opgelegd wordt: door jezelf (interne dwang), uit schuld of schaamte, of door iets van buitenaf (externe dwang), uit angst voor straf”, legt Cappelle uit. Je voert je taken wel uit, maar vaak niet op de juiste manier. En dat heeft niet alleen een negatief effect op je prestaties, maar ook op je welzijn. Jezelf dingen opleggen is vaak geen goed idee, omdat het sneller kan leiden tot een burn-out.

Volledig scherm © Getty Images/Maskot

Het is opvallend hoeveel Belgen gemotiveerd worden vanuit druk, dwang en controle. Zo laat meer dan 30 procent van de mensen zich aanzetten tot werk uit schrik voor kritiek. “Daar kan het steeds vaker thuiswerken voor iets tussen zitten”, zegt Van Coillie. “Vertrouwen is heel belangrijk. Bedrijfsleiders die hun werknemers controleren door in te spelen op hun angsten en onzekerheden — micromanagement heet dat — zorgt voor veel negatieve energie op de werkvloer”, aldus Hermina Van Coillie.

Managers, maak werk zinvol in plaats van leuk

Acht Belgen op de tien geloven dat intrinsieke motivatie — je werk leuk vinden — altijd de beste vorm is. Maar dat is ook niet juist. Bijna de helft steekt dan weer alleen moeite in de job als dat samenhangt met een mooi loon. Ook niet gezond, zeggen de experts. Werknemers zouden meer high quality-motivatie moeten ervaren: een combinatie van intrinsieke motivatie en zinvolheid, een vorm van extrinsieke motivatie.

Quote Het is belangrijk om een verschil te maken tussen dwang, zinvolheid en plezier. Dwang zorgt nooit voor high quality-motivatie. Motivatie-experte Hermina Van Coillie

Intrinsieke motivatie kan je niet makkelijk beïnvloeden als leidinggevende. Maar die zinvolheid, de extrinsieke vorm van motivatie, wél. Een taak of project zinvol maken lukt je als manager heel wat beter. “Het is belangrijk om daarbij een verschil te maken tussen dwang, zinvolheid en plezier. Dwang zorgt nooit voor high quality-motivatie. Werkplezier en een gevoel dat wat je doet zinvol is, doen dat wel”, zegt Linda Cappelle.

High quality-motivatie is dus cruciaal om je goed te voelen in je job en heeft een grote impact op je prestaties en je productiviteit. “Een gemotiveerd team is echter geen doel op zich”, zegt Coillie nog. “Het is een middel om dat doel te bereiken.”

Zo motiveer jij je werknemers op de juiste manier 1. Geef je medewerkers voldoende verantwoordelijkheid. Probeer hen voldoende keuzemogelijkheden aan te bieden, te betrekken in het beslissingsproces of uit te leggen waarom je bepaalde beslissingen hebt genomen. Het belangrijkste is dat ze niet het gevoel krijgen dat ze hun werk ‘onder dwang’ doen. 2. Communiceer zo transparant mogelijk in meetings met het team, tijdens een teambuilding of tijdens een praatje aan de koffiemachine. Doe dat met de nodige diepgang en probeer altijd oprecht te blijven. 3. Bied allerlei opleidingen en coachings aan. Dat geeft je werknemers voldoende leerkansen, maar toont ook aan dat af en toe fouten maken oké is. Zij kunnen alleen daaruit leren als er een open feedbackcultuur heerst.

Lees ook: