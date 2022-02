Nienke laat haar energieveld ‘opruimen’ met reiki. “Het voelt alsof iemand op de resetknop van mijn hoofd heeft geduwd”

“Sommige mensen voelen zich drie tot vier weken na een reikisessie nog ontspannen.” Stress, vermoeidheid of een burn-out: reiki zou op al wat er fout gaat met je energiehuishouding een gunstig effect hebben. Redactrice Nienke test de oosterse geneeswijze uit bij reikimeester Julie en schrijft met een open geest haar ervaring neer. “Ik moet er even aan wennen dat er geen honderd zorgen meer door mijn hoofd spoken.”

Redactrice Nienke: “Voor ik naar Brugge trein voor een reikisessie, doe ik wat research online. Ik vind één mogelijke bijwerking: blijkbaar kunnen sommige mensen heftig emotioneel reageren tijdens een sessie. Ik denk bij mezelf: dat zal mij wel weer overkomen. Ik zie mezelf al wenend liggen op die massagetafel. Maar toch ben ik nieuwsgierig.”

De voordelen van een ‘opgeruimd energieveld’

Reiki is een alternatieve geneeswijze die begin vorige eeuw is ontstaan in Japan. Het is gebaseerd op het idee dat er rondom ons lichaam een energieveld zit. Onze energie stroomt in ons lichaam van nature naar de plaats die ze het meest nodig heeft. “Maar in dat energieveld kunnen dingen makkelijk blijven hangen”, zegt Julie Volders, een reiki-meester. “Dat kan iets zijn uit je jeugd of kindertijd, maar het kan ook gewoon de stress vanop het werk zijn “Door die ‘blokkades’ kan je energieveld in de war raken en met reiki kan je dat weer ordenen.” Door mensen aan te raken of haar handen boven hun lichaam te houden, kan Julie hun energieveld opruimen.

Julie Volders kwam zelf in aanraking met reiki na een burn-out, enkele jaren geleden. Doorheen de jaren heeft ze zich verder verdiept in deze leer en bijgeschoold tot reiki meester. Twee jaar geleden begon ze deeltijds met haar eigen studio waar ze mensen van alle leeftijdscategorieën helpt met het zuiveren van hun energie. Hoe ze dat precies doet, is moeilijk uit te leggen. Naar eigen zeggen, gaat ze heel intuïtief te werk en kan ze de energie van anderen goed aanvoelen.

Volgens Julie is reiki geen vervanging van de klassieke geneeskunde, maar een mooie aanvulling. Vooral de combinatie van psychologie en reiki is volgens haar een match made in heaven, waardoor Julie in haar sessies soms samenwerkt met een erkende psycholoog.

Volledig scherm Sfeerbeeld van Julies behandelruimte. © Nienke Horemans

Waar helpt het bij?

Redactrice Nienke: Oké, maar ik heb al een psycholoog voor mijn mentale gezondheid en ook een fitnessabonnement om te werken aan mijn lichaam. Waar kan reiki dan nog bij helpen? Als eerste zou een reikimassage garant staan voor relaxatie en ontspanning. Julie ziet het als een ultieme vorm van zelfliefde: een uur de tijd nemen om lekker gewoon jezelf te zijn. Maar ook op onze slaapcyclus zou reiki een gunstig effect hebben. “Sommige mensen vallen in slaap tijdens de sessie of voelen zich drie tot vier weken na een sessie nog ontspannen”, zegt Julie.

Omdat je energieveld als het ware wordt opgeruimd, zouden ook je fysieke lichaam, spiritualiteit en gedachten ook mooi in balans komen met elkaar. En omdat reikimassages op regelmatige basis voor een goede doorstroming van energie doorheen het hele lichaam zouden zorgen, zou je minder stress, een verbeterd leervermogen en geheugen, meer mentale helderheid en minder pijnklachten ervaren.

Quote Soms krijg ik mensen over de vloer die achteraf zeggen: ‘Ik heb geen idee wat er net gebeurd is, maar het voelt wel goed’. Is dat niet voldoende? Julie Volders, Reikimeester

Daarnaast gaat ons lichaam, door dat opgeruimde energieveld in een zelfhelende en natuurlijke staat, waardoor we beschermd worden tegen burn-outs en vermoeidheid. Een soort reset, waardoor reiki ook onze bloeddruk, ademhaling en hartslag zou kunnen verbeteren.

Klinkt alleszins veelbelovend, maar toch is er geen wetenschappelijke verklaring voor de effectiviteit van reiki. “Maar moeten we wel alles kunnen verklaren?” Vraagt Julie. “Willen we dat wel? Soms krijg ik mensen over de vloer die achteraf zeggen: ‘Ik heb geen idee wat er net gebeurd is, maar het voelt wel goed’. Is dat niet voldoende?” Er zijn trouwens ook geen onderzoeken die aantonen dat reiki gevaarlijk of ongezond zou kunnen zijn.

De behandeling: “Julie slaat de nagel op de kop”

Ontspanning: exact wat ik nodig heb na mijn pendelreis naar Brugge. Die omvatte een vastgevroren auto, een afgelaste trein, een volgende trein met vertraging, een gemiste aansluiting en een busrit met twee oudere dames die ruziën over corona. Ik ben er dus helemaal klaar voor wanneer ik aankom bij het huis van Julie. Het is er warm en gezellig en een kop verse vlierbloesemthee staat mij op te wachten.

Volledig scherm Sfeerbeeld van Julies behandelruimte. © Nienke Horemans

Julie begeleidt mij naar een kamer vol wierook en rustgevende muziek, met een massagetafel middenin. De ruimte doet mij denken aan een wellnesscenter, maar dan met een zéér hoog Instagram- of Pinterestgehalte. Kristallen, schelpen en droogbloemen zorgen ervoor dat ik al een deel van mijn stress achterlaat bij de deur.

Beginnen doen we met een korte kennismaking en Julie legt uit hoe de sessie zal verlopen. Ik leg mij neer op de tafel, sluit mijn ogen en krijg een warm dekentje over me heen. We beginnen met een paar keer diep adem te halen. Daarna legt ze haar handen onder mijn hoofd. Even later legt ze haar handen op mijn schouders, maar gedurende de verdere sessie raakt ze me niet aan. Even voel ik een soort druk en warm gevoel op mijn hoofd ter hoogte van mijn slaap. Mijn buik begint ook geluid te maken. Zoveel geluid dat ik in mijn hoofd een lijstje maak met wat ik de ochtend gegeten heb, maar het is volledig normaal, volgens Julie. Het betekent volgens haar dat ik opensta voor deze ervaring.

Quote Julie vraagt of ik ’s morgens soms opsta en al meteen terug moe ben van al het gepieker in mijn hoofd. Daarmee slaat ze de nagel op de kop. Redactrice Nienke

Na vijfentwintig minuten is mijn energieveld weer helemaal geordend en Julie deelt met mij haar ‘bevindingen’. Ze geeft aan dat mijn hoofd en mijn hart wat meer aandacht nodig hadden. Ze voelt dat ik me vaak onnodig zorgen maak, zegt ze. Ze vraagt of ik ’s morgens soms opsta en al meteen terug moe ben van al het gepieker in mijn hoofd. Daarmee slaat ze de nagel op de kop. Ze voelt ook wat liefdesverdriet en zegt me dat ik wat vaker naar mijn hart mag luisteren. Twee zaken die volgens mij voor veel mensen van toepassing zijn. Maar ze kloppen wel.

Volledig scherm De Kwan Yin-kaarten. © Nienke Horemans

Julie laat mij nog een Kwan Yin-kaart trekken. Deze Oosterse godin staat voor de liefde en vrouwelijkheid, maar laat ons ook toe om fouten te maken. Op de kaarten staan wijsheden die ons kunnen leiden doorheen de dag. Ik trek er per ongeluk twee en Julie herkent wat er op de kaarten staat met wat ze in mijn energie heeft gevoeld. Daarom geeft Julie ook nog enkele tools mee die mij volgens haar kunnen helpen. Huiswerk dus, maar dit is zonder twijfel leuker dan het oplossen van rekenoefeningen.

Als eerste stelt ze voor om altijd een notitieboekje bij me te hebben. Merk ik dat ik begin te piekeren, dan schrijf ik de gedachte op en pauzeer ik die zo tot een moment dat ik er tijd voor heb. Vervolgens denkt ze ook dat de Kwan Yin-kaarten mij kunnen helpen om mijn dag zonder dat gepieker te starten. Aan de energie van mijn voeten heeft ze gevoeld dat ik meer moet dansen, dus ook dat zet ik op mijn to-dolijstje. Tot slot raadt ze mij aan om meer chocolade te eten, pure chocolade welteverstaan, want ook dat kan mijn lichaam volgens haar goed gebruiken.

Conclusie

Hoewel ik moet lopen om de trein terug naar huis te halen, en ook die wordt afgelast, voel ik mij in een complete staat van rust. Van dat geordende energieveld merk ik niet veel, maar ik voel me zonder twijfel ontspannen. Ik moet er even aan wennen dat er niet honderd zorgen door mijn hoofd spoken. Die gedachte maakt me dan weer emotioneel, maar de huilbuien blijven uit. Wanneer ik thuiskom merk ik dat mijn lichaam nood heeft aan rust. Ik slaap maar liefst twaalf uur en hoewel mijn hoofd nog steeds helder is, merk ik dat mijn lichaam nog niet volledig uitgerust is. Het voelt oprecht alsof Julie op de resetknop van mijn hoofd heeft gedrukt.

Het huiswerk dat ze heeft meegegeven zorgt ervoor dat ik dat gevoel nog wat langer kan vasthouden. Of dat gevoel bij mij drie weken zal duren, zoals Julie zei, betwijfel ik. Maar dat neemt niet weg dat ik niets uit onze sessie hebt gehaald. De tools die ze mij heeft meegegeven, zijn allemaal lekker praktisch, waardoor ik ze makkelijk kan gebruiken. Reiki is waarschijnlijk niet voor iedereen. Je moet er volgens mij echt voor openstaan, net zoals yoga of meditatie. Maar als dat lukt, is het een echte vorm van zelfliefde, zoals Julie mij had beloofd.

Praktisch Een reiki healing session bij Julie kost 111 euro. Haar praktijk bevindt zich in Brugge. Meer informatie vind je op Julies website, waar je ook een sessie kan boeken. Andere reikimeesters in Vlaanderen vind je op vindeentherapeut.be.

