Neusverkoudheid: met deze do’s and don’ts ben je er zo weer bovenop

16 februari 2020

Bron: refinery29 0 Nina Het is weer zover: verkoudheden zijn in het land. Iedereen loopt de hele dag te snotteren en te snuiten. En ‘s nachts lig je in bed te woelen omdat je neus waanzinnig verstopt zit. Je probeert door je mond te ademen, maar dat geeft je alleen maar gebarsten lippen en een zere keel. Hoe dan ook, slapen voelt bijna onmogelijk en je wordt er stilaan een beetje onnozel van. Wij vroegen NKO-arts Martine Degroote om advies.

“Allereerst moet je de oorzaak van je neusverstopping achterhalen”, zegt Martine Degroote. “Er is natuurlijk een groot verschil tussen een gewone verkoudheid en een aangeboren neusafwijking. Bij aangeboren afwijkingen is een operatie vaak de enige oplossing, daar geraak je niet op 1,2,3 vanaf. Als je last hebt van een gewone verkoudheid, zijn er wel enkele do’s and don’ts die je kan uitproberen. Iedereen is anders, dus wat werkt bij de een heeft misschien helemaal geen nut bij de ander.”

Do’s

Neusspray

“Bij een verkoudheid raad ik medicatie aan”, aldus Martine Degroote. “Een neusspray werkt nog altijd het best, deze verlicht verstopping en opent de neusholten, maar mag niet langer dan zeven dagen gebruikt worden. Neussprays werken verslavend door het middel xylometazoline. Er bestaan ook neussprays op basis van een zoutoplossing, die werken minder verslavend en kunnen langere tijd gebruikt worden. Het effect daarvan is wel van kortere duur.”

Neuskannetje

“Als je op zoek bent naar niet-medicamenteuze oplossingen, raad ik aan om je neus te spoelen met een neuskannetje. Vul het neuskannetje met een zoutoplossing (1 gram zout per 100 ml water), houd je hoofd een beetje schuin en giet de zoutoplossing in je bovenste neusgat. De vloeistof zou er dan langs het andere neusgat opnieuw moeten uitlopen. Spoelen met een neuskannetje vermindert zwelling van de slijmvliezen en ondersteunt de afweerfunctie.”

Ajuinen

“Vaak worden je klachten minder als je slaapt met een ajuin op je nachtkastje. Uien bevatten zwavelhoudende, essentiële oliën. Die oliën zuiveren de lucht van bacteriën en virussen en zorgen ervoor dat ademhalen makkelijker wordt. Het is een goedkope en makkelijke oplossing.”

Douche

“Neem een warme douche of bad om van je neusverstopping af te raken. Dankzij de stoom vermindert de druk in je neus. Hierdoor komt het slijm in je neus en bijholtes los. De drukvermindering is jammer genoeg wel maar van korte duur, maar soms ben je daar al enorm tevreden mee.”

Don’ts

Twee kussens in plaats van één

“Naar mijn mening helpt het niet om met twee kussen te slapen. Anderen beweren dat het slijm in je neus minder vlot naar je keel loopt als je plat ligt. En dat je daarom moet slapen met twee kussens onder je hoofd. Dat lijkt me enorm vergezocht. Als je dat doet heb je nog een extra reden waarom je de slaap niet kan vatten. Niet doen dus.”

Je neus snuiten

“Het herhaaldelijk snuiten van je neus maakt alles alleen maar erger. Het zorgt ervoor dat vocht, bacteriën, virussen en andere microben die ontstekingen veroorzaken in je sinussen terechtkomen. De meerderheid van de bevolking denkt bovendien dat een verstopte neus het gevolg is van een ophoping van slijm in de neusholten, terwijl het in werkelijk gaat om ontstoken bloedvaten in de sinus.”

Als een verkoudheid langer dan een week aanhoudt, raad ik toch aan om eens op bezoek te gaan bij een dokter”, zegt Martine Degroote. “Je ‘verkoudheid’ kan dan immers een onderliggend probleem hebben. Ik denk daarbij aan neuspoliepen of een scheef neustussenschot. De dokter zoekt dan een geschikte oplossing voor jouw probleem. ”