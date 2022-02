Neuroloog corrigeert misvattingen over epilepsie: “Soms heb je zelf niet eens door dat je een aanval hebt”

UITGETEST: nieuwe wellness­trend is goed voor lijf en geest. “Amerikanen noemen het emotionele fitness”

Boetiekwellness – denk kleinschalig, middenin de natuur en luxueus – zit in de lift, zo blijkt uit de reservaties. Een boshutje met jacuzzi en sauna? Dat is dan een jaar wachten. Geen wonder, want af en toe ontspannen tussen de bubbels en infraroodstralen is goed voor ons emotionele welzijn, vertelt Herman Konings. “Bewust tijd maken voor jezelf, in Amerika noemen ze dat emotional fitness.”

13 februari