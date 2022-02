Netflix zet pan-Aziatisch talent in de kijker met gloednieuw platform

Het Chinees Nieuwjaar staat voor de deur en Netflix pakt voor de gelegenheid groots uit. Het nieuwe Instagram en Twitter-platform ‘Netflix Golden’ is gewijd aan de pan-Aziatische diaspora ( groep mensen van Aziatische afkomst die verspreid tussen andere etnische groepen leven, nvdr ). Het platform zal content aanbieden dat Aziatisch talent viert: van acteurs tot realitysterren en regisseurs. “Onze naam, Golden, is geïnspireerd op de zin: ‘Echt goud zal altijd schitteren’ en op het feit dat alle Aziatische verhalen goud zijn, en als ze de kans krijgen, zullen schitteren,” deelde de streaminggigant in een verklaring.

Luci Zhang, manager van Netflix Golden, is Chinees-Amerikaanse. Als kind herkende ze zichzelf niet in de figuren uit de Amerikaanse media, maar ook niet in de Chinese sterren uit de soapdrama’s die ze keek met haar moeder. “Voor mij betekent deel uitmaken van diaspora dat je tussen twee culturen leeft - en vaak het gevoel hebt dat je in geen van beide volledig thuishoort”, schrijft de manager over het belang van het nieuwe platform. “Met ‘Golden’ willen we de Aziatische diasporagemeenschap niet alleen een manier geven om zich meer verbonden te voelen met elkaars culturen, maar ook met hun eigen cultuur. Dit willen we doen door Aziatisch talent, storytelling en kunst op Netflix te vieren.”