Netflix-hit 'Bridgerton' is terug: deze 6 modetrends uit de 19e eeuw worden dankzij de serie weer razend populair

What a barb! Vandaag verschijnt het tweede seizoen van ‘Bridgerton’ op Netflix, de populaire serie die zich afspeelt in de Londense high society tijdens de 19de eeuw. Verwacht je opnieuw aan drama, stomende scènes en vooral ook: véél pracht en praal. Voor wie haar inner lady naar boven wil halen: deze zes trends uit de ‘regencycore’ breken nu weer helemaal door in de modewereld.

‘Geachte lezers’, zou Lady Whistledown nu neerpennen. Wel, wij vallen gewoon met de deur in huis. Een nieuw ‘Bridgerton’-tijdperk is vandaag aangebroken. Het tweede seizoen staat op Netflix en ook dit keer valt er weer heel wat fraais te beleven in de Londense high society. Lees: liefdesdrama, extravagante avondfeesten, uitdagende seksscènes, en wie weet ook heel misschien een gevallen Lady Whistledown.

Maar dat is niet het enige wat het tweede seizoen van ‘Bridgerton’ in petto heeft. Het biedt ons de uitgelezen kans om opnieuw onze ‘regencycore’-kledingstijl, typerend voor de high society uit de 19de eeuw, uit de kast te halen. Hoe je zelf een ware Daphne, Penelope of Kate wordt, ontdek je hier.

1. Korsetten

Geen hippe shapewear te bewonderen in de serie, wél een oude klassieker: korsetten. Het basisonderdeel van de prachtige kledij uit de negentiende eeuw is ook vandaag de dag niet weg te denken uit de modewereld. Al wordt het niet meer weggemoffeld onder een aardig stukje stof, maar mag het net gezien worden. Gecombineerd met een stoere jeans, bijvoorbeeld.

Volledig scherm Links: Maja Jama @Instagram Rechts: Liam Daniel/Netflix © Instagram Maja Jama / Liam Daniel, Netflix

2. Operahandschoenen

Put on your gloves, girls! Een paar operahandschoenen is een fantastisch accessoire dat jouw outfit naar een hoger en vooral sensueler niveau tilt. Een glove met een printje, van zijdezacht fluweel of matching met je blouse? Alles kan.

Volledig scherm Links: Jourdan Dunn @Instagam Rechts: Liam Daniel/Netflix © Instagram Jourdan Dunn / Liam Daniel, Netflix

3. Pofmouwen

De negentiende-eeuwse jurken hadden vaak een silhouet met pofmouwen. Ook personage Penelope (gespeeld door Nicola Coughlan) zal in seizoen twee haar kenmerkende mouwtjes dragen. ‘Hoe meer puff, hoe beter’, klonk het in die tijd. Een trend die ook nu weer erg populair is en een favoriet van velen, zoals van Kendall Jenner.

Volledig scherm Links: Kendall Jenner @Instagram Rechts: Liam Daniel/Netflix © Instagram Kendall Jenner / Netflix, Liam Daniel

4. Empire-silhouet

Je hebt er misschien nog nooit van gehoord, maar een empire-silhouet is hot. Personage Daphne (gespeeld door Phoebe Dynevor) schitterde er al mee in het eerste seizoen, maar ook nu komt de jurk waarbij het aansluitend lijfje net onder de buste eindigt en je daardoor een hoge taille geeft, weer helemaal terug.

Volledig scherm Links: Selena Gomez @Instagram Rechts: Bridgerton Netflix @Instagram © Instagram Selena Gomez / Instagram Bridgerton Netflix

5. Kant

Van neutrale kleding is er in ‘Bridgerton’ geen sprake. Overal zie je jurken verschijnen met een print, een zekere glans of borduurwerk. Onze favoriet is toch wel het kantmotief met extra glitters. Want kant is classy én helemaal in het thema van de regencycore.

Volledig scherm Links: Vanessa Hudgens @Instagram Rechts: Liam Daniel/Netflix © Instagram Vanessa Hudgens / Netflix, Liam Daniel

6. Parels

Geen diamanten, maar parels are a girl’s best friend. Al zeker in het jaar 2022, want parels zijn geliefder dan ooit. Aan je oren, rond je nek of simpelweg op je kleding, met de kleine witte bolletjes kan je alle kanten op.

Volledig scherm Links: Barbie Ferreira @Instagram Rechts: EPA © Instagram Barbie Ferreira / EPA

