Net zoals Evy Gruyaert en Sven Mary nood aan therapie? 2 experts helpen je sneller de weg te vinden. “Er zijn 4 grote psychologische stromingen”

Steeds meer mensen komen er openlijk voor uit als ze zich niet goed in hun vel voelen. Deze week nog vertelden Evy Gruyaert en Sven Mary over hun psychologische problemen in het tv-programma ‘Therapie’ op Canvas. Hoewel het taboe stilaan doorbroken wordt, blijft het voor velen nog een grote stap om hulp te zoeken bij mentale strubbelingen. Wat je moet onthouden: de ene therapie is de andere niet. We maken je wegwijs in de vier grote psychologische stromingen. “Verschillende behandelingsstijlen mengen kan schadelijk zijn.”