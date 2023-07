Net zoals de ‘befkes’: 61 vriendengroepen die ook met een creatieve naam pronken. “De big titties”

Je kent vast de ‘befkes’, de drie prettig gestoorde vriendinnen uit de Streamz-reeks ‘F*** You Very, Very Much’. Wat blijkt? Vrienden die hun groepje een bizarre naam toekenden, bestaan ook in real life. 61 lezers stuurden hun opvallende en soms ronduit bizarre groepsnamen door. “De Katerclub? Tegenwoordig zijn wij meer de Waterclub.”

Vandaag verschijnt de derde aflevering van het nieuwe, tweede seizoen van ‘F***You Very, Very Much’ op Streamz. De reeks volgt het wilde stadsleven van beste vriendinnen An (Frances Lefebure), Flo (Evelien Bosmans) en Violet (Daphne Wellens), ook wel bekend als de ‘befkes’.

Volledig scherm 'De befkes' in 'F***ck You Very, Very Much' seizoen 2. © Caviar/Streamz

Maar niet enkel in films of series, ook in het echte leven geven Vlaamse vrouwen hun vriendinnengroep al eens graag een originele naam. Zo blijkt uit een rondvraag op onze Instagrampagina. Vier échte ‘befkes’ vertellen waar hun unieke groepsnaam vandaan komt.

Volledig scherm De Katerclub. © rr

“Onze groep bestaat uit 6 vriendinnen. We zaten samen op de jeugdbeweging, de KSA”, vertelt Zoë, die samen met haar zus Manon een hechte vriendengroep van dertigers vormt. Zij noemen zichzelf de Katerclub.

“Die naam is ontstaan in januari 2016, toen we allemaal wakker werden met een kater na een stevige nieuwjaarsborrel. Een traditie die we nu nog steeds elk jaar verderzetten. Ondertussen zijn er echter al vier van de groep (plus)mama. Daarom noemen we ons tegenwoordig graag al eens ‘De Waterclub’ (lacht).”

“We organiseren graag (verkleed)feestjes en gaan elk jaar samen naar het Schlagerfestival en Pukkelpop. Verder trekken we gereld met onze groep naar Ibiza, waar we al zo’n 3 keer samen zijn geweest. En er worden al plannen gemaakt voor een nieuwe reis in 2024”, zegt Zoë. “Gekke affiches ophangen in heel Hasselt als iemand single en jarig is, doen we ook nog graag (lacht).”

Volledig scherm V.l.n.r. Manon, Eva, Jole, Leonie, Ine en Zoë in Ibiza. © rr

Volledig scherm De Végégés. © rr

Ook de vriendinnengroep genaamd Végégés — uitgesproken ‘va-jay-jays’ op op z’n Engels — kent elkaar van de jeugdbeweging, waar ze al samen naartoe gingen sinds de lagere school. “Toen we een toffe naam zochten voor ons groepje was de naam snel duidelijk, aangezien we allemaal een vagina hebben (lacht)”, vertelt een van de vriendinnen. “Sindsdien heet onze Whatsappgroep ook Végégés.”

“Het is dus een heel dankbare naam! Zo houden we bijvoorbeeld graag mosselsoupers. En als er een kindje binnen de vriendinnengroep wordt geboren, geven we een rompertje met daarop een tekening van een baby die uit een mossel kruipt.” Een Las Vegas-themafeest of cupcakes in de vorm van een ‘végégé’ mogen ook niet ontbreken.

Volledig scherm Enkele activiteiten van de Végégés. © rr

Volledig scherm De knokkies v.l.n.r. Bettina, Carole, Carrie, Ilse, Annick, Anne-Sophie, Valérie en Deborah (niet op de foto). © rr

“We zijn acht collega’s én vriendinnen die elk jaar steevast op weekend gaan naar Knokke”, vertelt Bettina. “Een traditie die reeds vijf à zes jaar bestaat, vandaar ook de naam ‘Knokkies’.” Tijdens dat weekend heeft de groep drie steevaste activiteiten: borrelen op het strand, lekker uit gaan eten én shoppen. Een glaasje klinken doen ze graag met hun favoriete uitspraak: “Op een hete zomer!”

Hét restaurant dat ze in Knokke altijd een bezoekje brengen? “La Sapinière. Afsluiten doen we graag met een limoncello, waarna we samen de nacht voorbij dansen”, aldus Bettina. Voor de afwisseling gaat de groep ook wel eens graag samen naar de Ardennen.

Volledig scherm De Knokkies in de Ardennen. © rr

Volledig scherm De Jeaninnen in Portugal. © rr

“Wij zijn zes rijpere vrouwen die al jaren vriendinnen zijn. Ook onze mannen kennen elkaar al lang en zij noemen zich ‘De Jeans’. Daarom vonden we de naam ‘Jeaninnen’ voor ons groepje wel gepast”, vertelt Mieke.

“Wij gaan elk jaar samen op reis, met of zonder de mannen, en lachen continu. Toen we laatst op vakantie waren in Portugal had iemand van ons last van aambeien. En wij vonden het een goed idee om in een strandbar het Portugese woord voor aambeienzalf op te zoeken in Google Translate, waar iedereen gewoon meeluisterde. We werden nogal nagekeken (lacht).”

Uit een poll op de Instagrampagina van NINA blijken nog heel wat andere Vlamingen een originele naam voor hun vriendengroep te hebben. Wij selecteerden de leukste.

