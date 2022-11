Net als Toetanchamon: steeds meer mensen kiezen voor solide parfums. “Beter voor je huid én portemonnee”

Er beweegt wat in de parfumwereld: naast gewone sprays zetten merken ook steeds meer in op ‘vaste’ of ‘solide parfums’ — aroma’s in een blokje, zeg maar. Die zouden immers met een paar ferme voordelen komen: samen met Miriam Rouw van beautyboetiek Fin Du Jour verhelderen we welke.

Echt nieuw is het niet, solide parfum. In 2018 al kende het een boost in populariteit: ook wij namen het toen op in een lijstje met alternatieven voor het klassieke parfum. En zo kunnen we nog millennia teruggaan, want in het Oude Egypte gebruikte men gelijkaardige geurende zalven. In de tombe van farao Toetanchamon, bijvoorbeeld, werd er eentje teruggevonden.

Parfummerken willen hoofden doen draaien

Maar anno 2022 wint vaste parfum weer gestaag aan populariteit. Grote merken komen met nieuwe formules: het hippe Glossier, bijvoorbeeld, introduceert het product nu bij de jongere generaties. Media pikken de trend op en op sociale media zoals TikTok delen steeds meer vrouwen hun liefde voor het product.

Miriam Rouw, zaakvoerster van cosmeticaboetiek Fin Du Jour, ziet dat als een gevolg van een grotere tendens in de parfumwereld. “Parfummerken proberen de laatste jaren extra vernieuwend te zijn. Ze komen bijvoorbeeld met haarparfums op de proppen, een leuk extraatje, vaak met een milder prijskaartje. Bij Maison Francis Kurkdijan, het huis achter het iconische parfum Baccarat Rouge 540, bedachten ze dan weer een ‘bellenblaasparfum’: een speels product voor nostalgische volwassenen of voor ouders die hun kinderen kennis willen laten maken met parfum.”

“Sinds de pandemie is het verzorgende aspect van beauty ook extra belangrijk geworden”, zegt Rouw. “Skincare wordt belangrijker en mensen grijpen terug naar zachte manieren om hun huid te soigneren. Vaste parfums zijn wat dat betreft een schot in de roos.” Het basisingrediënt van een solide parfum is immers vaak een plantaardige olie of bijenwas in plaats van alcohol: die laatste droogt de huid uit en kan in de zomer zelfs, in combinatie met zonlicht, voor pigmentvlekken in de hals zorgen. Een parfum op basis van olie of was is wat dat betreft zachter voor de huid en soms zelfs voedend.

Langer genot én ecologisch

En zo heeft solide parfum wel meer voordelen, weet Rouw. “Zo’n blok parfum is ecologischer dan een klassieke spray. Het komt in een veel kleiner doosje, vaak zo groot als dat van een lippenbalsem, en heeft geen pompje nodig: qua verpakking heb je dus minder grondstoffen nodig en minder afval achteraf.”

Beautymerken spelen nog meer in op dat aspect door ook hervullingen aan te bieden. Bij Glossier, bijvoorbeeld, betaal je 28 euro voor je solide parfum en 18 euro voor de refill voor je doosje. Bij het Franse Diptyque betaal je 52 euro voor het eerste blokje en 32 euro voor twee refills. Ook het Londense Jo Malone biedt zulke hervullingen aan voor hun ‘Solid Cologne Scent Duos’, en zo zijn er nog wel meer voorbeelden te vinden.

Naast het ecologische aspect prijzen vrouwen op sociale media de vaste parfums ook voor het gemak waar ze mee komen. Of je ze nu mee wil nemen naar school, het kantoor, de fitness of op reis: ze zijn een pak lichter en compacter dan hun verwanten in de zware glazen flesjes.

En zéker mooi meegenomen: je hebt langer genot van een solide parfum. De geur blijft immers een tijd langer hangen, omdat het parfum met olie of was is gemaakt. “Hoe vetter de substantie van een parfum, hoe langer je het parfum ruikt”, zegt Rouw. Daardoor heb je van een solide parfum meestal ook minder nodig voor hetzelfde effect. “Qua prijs-kwaliteit doen vaste parfums het dus heel goed”, zegt Rouw. “Voor de solide parfum van Glossier, bijvoorbeeld, betaal je 28 euro: je krijgt wel een kleinere verpakking dan bij de eau de parfum van 61 euro, maar omdat de geur intenser is en langer blijft, doe je doorgaans langer met zo’n blokje dan met een spray.”

Testen? Deze solide parfums zijn nu te koop

