Nemen virtuele influencers binnenkort de markt over? “Ze verouderen niet, dus je moet nooit iemand jonger zoeken”

Influencers vervullen al verschillende jaren de functie van de traditionele reclamespotjes. Maar kende je virtuele influencers al? In eerste instantie lijken ze niet veel te verschillen van de traditionele influencers, op één punt na: ze bestaan niet echt. Toch kiezen steeds meer ondernemingen voor zo’n digitale vertegenwoordiger. Sara Pabian, professor in de Communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg en Antwerpen, legt uit wat de voor- en nadelen zijn. “Bedrijven kunnen een op maat gemaakt personage ontwikkelen dat het merk naar hun normen vertegenwoordigt.” Zijn virtuele influencers de toekomst?

Het inzetten van influencers is een belangrijke marketingstrategie geworden voor bedrijven. Via sociale media promoten ze merken en producten bij hun groot aantal volgers en fans. Maar de laatste jaren verschijnen er steeds meer virtuele influencers. Op het eerste zicht lijkt hun Instagramaccount hetzelfde als dat van een normaal persoon met veel volgers. Ze gaan naar feestjes, posten leuke foto’s met vrienden en reizen de wereld rond. Het enige verschil? Het is allemaal niet echt.

Een virtuele influencer is een digitale avatar die gecreëerd is door een bedrijf. Achter elk account verschuilt een maker die het personage kneedt en vormt naar de behoeften van de onderneming. De maker kiest de naam, welke kleren ze draagt, wie haar vrienden zijn, waar ze woont, en zo verder.

Het aantal groeit

Het Amerikaanse personage Lil Miquela beet in 2016 de spits af als allereerste virtuele influencer. Haar Instagramprofiel werd ontworpen door Trevor McFedries, CEO van het softwarebedrijf Bud, en Sara DeCou, medeoprichter van Bud. Het 19-jarige ‘model’ heeft intussen drie miljoen volgers en werkt samen met merken als Chanel en Prada. Ze is voorstander van de beweging ‘Black Lives Matter’ en stond al op de cover van bladen als Elle en Wired.

(Lees verder onder de foto.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Miquela (@lilmiquela) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Sindsdien is het aantal virtuele influencers enorm toegenomen. Zo kan Rozy zich de eerste virtuele influencer noemen van Zuid-Korea. De 22-jarige is ontworpen door het Koreaans mediabedrijf Sidus Studio X. Ze heeft 141.000 duizend volgers op Instagram en heeft zelfs haar eigen single ‘Who am I’ uitgebracht. De CEO van het bedrijf verwacht meer dan twee miljard Koreaanse Won, wat gelijk staat aan bijna 1,5 miljoen euro, winst te halen met Rozy.

(Lees verder onder de foto.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door 로지_버추얼 인플루언서 (@rozy.gram) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook influencer Imma is een hit in Zuid-Korea. Ze heeft 407.000 volgers en werkte al samen met merken als Tommy Jeans en Prada. En de Braziliaanse Lu stond al op de cover van de plaatselijke Vogue en heeft bijna zes miljoen volgers op Instagram.

(Lees verder onder de foto’s.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door imma (@imma.gram) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Lu do Magalu 💙 (@magazineluiza) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Niet helemaal nieuw

Geheel nieuw zijn virtuele beroemdheden niet. Denk maar aan de Engelse band Gorillaz die in 1998 is opgericht door muzikant Damon Albarn en kunstenaar Jamie Hewlett. De band bestaat uit vier virtuele leden, waarachter weliswaar echte artiesten verschuilen. Of de Japanse muzikante Hatsune Miku, wiens synthetische stem ontwikkeld werd door het mediabedrijf Crypton Future Media in 2007. Haar hologram mocht zelfs al eens het voorprogramma van Lady Gaga invullen.

(Lees verder onder de foto en tweet.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Gorillaz (@gorillaz) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Voor- en nadelen

Er zijn verschillende redenen waarom virtuele influencers interessant kunnen zijn, volgens professor in de Communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg en Antwerpen Sara Pabian. “Recente cijfers tonen aan dat virtuele influencers meer engagement kunnen creëren”, zegt ze. “Daarbij gaat het om de interactie met het publiek, aantal likes, comments en shares. Je hebt enorm veel controle over de avatar. Bedrijven kunnen een op maat gemaakt personage ontwikkelen dat het merk naar hun normen vertegenwoordigt.”

Daarnaast zijn ze altijd en overal bereikbaar. De maker hoeft de achtergrond maar te veranderen en de influencer kan in Rome, New York, Parijs en noem maar op zijn. Verder zijn ze nooit moe en zien ze er altijd fris en fruitig uit voor een shoot. Ze verouderen niet, waardoor je na etmaal jaren niet iemand jonger moet zoeken.

Quote Ze bestaan niet echt, dus kunnen ze ook geen schandaal veroorza­ken. Professor in de Communicatiewetenschappen Sara Pabian

Wat ook een belangrijk voordeel is volgens Pabian, is dat virtuele influencers geen pr-schade kunnen aanrichten. “Ze bestaan niet echt, dus kunnen ze ook geen schandaal veroorzaken. Dat kan wel gebeuren bij menselijke influencers. En naast het gedrag, kan soms de content van een menselijke influencer schade aanrichten. Als ze bijvoorbeeld eerst jouw waterbedrijf promoot, maar daarna een frisdrankbedrijf, reflecteert dat slecht op jouw bedrijf. Dat probleem heb je niet met de virtuele versie, want daar beheer je zelf de content.”

Quote Uit onderzoek blijkt dat mensen zich toch nog oncomforta­bel voelen bij virtuele influen­cers. Professor in de Communicatiewetenschappen Sara Pabian

Maar virtuele influencers brengen ook twijfels met zich mee. Het gebrek aan authenticiteit kan bij consumenten in het verkeerde keelgat schieten. “Uit onderzoek blijkt dat mensen zich toch nog oncomfortabel voelen bij virtuele influencers”, zegt Pabian. “Vaak worden ze afgebeeld als ‘echte’ personen, maar doordat mensen weten dat het niet echt is, voelen ze zich niet op hun gemak. Ze missen dat stukje spontaniteit dat menselijke influencers wel hebben.”

Zo kwam er enorm veel kritiek op de campagne van Calvin Klein waarin Bella Hadid kust met Lil Miquela. Het merk werd door de lgbtqia+-gemeenschap beschuldigd van geseksualiseerde marketing.

(Lees verder onder de tweet.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Verder promoten virtuele influencers onrealistische schoonheidsidealen. Ze verouderen niet, hun haar zit altijd piekfijn in orde en hun huid is rimpel- en puistjesvrij, wat natuurlijk niet representatief is. “Vooral bij jongeren kan dat voor problemen zorgen”, gaat Pabian verder. “Als ze zichzelf vergelijken met de avatar heeft dat een negatieve impact op hun zelfbeeld.”

Of virtuele influencers de menselijke echt zullen vervangen in de toekomst, durft Pabian niet te zeggen. “Ik denk dat de voordelen en risico’s van virtuele influencers nog verder onderzocht moeten worden”, zegt ze. “Misschien komen we in de toekomst wel tot de conclusie dat virtuele influencers in bepaalde sectoren interessant kunnen zijn, maar de menselijke influencers in andere sectoren. Het hangt er ook vooral van af hoe mensen erop zullen reageren.”

En in België?

Momenteel zijn de virtuele influencers vooral populair in Amerika en Aziatische landen. In België zijn er nog geen te bespeuren. Pabian gelooft wel dat de trend kan overwaaien naar België indien er meer onderzoek wordt gedaan naar de voor- en nadelen en bedrijven zelf ook gaan exploreren.

Het Nederlandse tijdschrift Glamour zette in 2019 wel voor het eerst het digitale model Raven uit Den Haag op de cover. En in 2019 stuurde het Belgische modemerk A.F. Vandevorst geen modellen naar de New York Fashion Week, maar wel hologrammen. Van een artistieke show gesproken.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Raven (@therealraven1996) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: