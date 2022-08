Nele (23) schaamt zich voor haar overmatige haargroei. Dermatoloog somt remedies op die wél werken

Pickle Martini: hét zomerdrank­je? Het gefermen­teer­de goedje in de cocktail biedt althans veel voordelen

Een bicky burger of een broodje martino kunnen niet zonder, zwangere vrouwen zijn er vaak aan verslaafd en sommigen eten het gewoon uit de hand. En toch vallen augurken nog vaak onder de noemer: you love it or you hate it. Al zorgt de nieuwe cocktail, Pickle Martini, tegenwoordig voor een groter ‘love’-kamp, toch als we sociale media mogen geloven.

15 augustus