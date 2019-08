Nathalie Meskens in NINA: “Elke dag moet de moeite zijn. Ik doe niets meer tegen mijn zin” NA

30 augustus 2019

16u35

Bron: NINA 0 Nina Haar carrière loopt op wieltjes. Haar liefdesleven zit weer op de rails. En Nathalie Meskens (37) weet steeds beter gas terug te nemen – ook al is dat tegen haar natuur. “Ik wil altijd iedereen pleasen”, vertelt ze ons op Ibiza. Interview with a view.

There is something about Ibiza. Een sexy vibe, een chill sfeertje, een eiland waar zelfs de meest ingedommelde liefde heropflakkert – en al helemaal in hotel Los Enamorados (de verliefden). Daar geniet Nathalie Meskens van haar ontbijt in de ochtendzon, haar lief Nadim schuift niet veel later even mee aan.

“Dit is my love”, zegt Nathalie. We schudden de hand van een sympathieke jongeman, die verder vooral het woord laat aan zijn bekende vriendin: populaire tv-persoonlijkheid, actrice, presentatrice, zangeres, auteur – en wat nog allemaal? “Eerlijk? Ik ben soms bang dat de mensen mijne kop beu gaan zijn. (lacht)”

