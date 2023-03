Naomi (29) is nu liever voor haar ‘love body’. “Mijn ex zei dat ik een ‘wiebelkont’ had. Dat vergeet ik nooit”

Trans vrouw Leslie (44) toont onbevreesd haar ‘love body’. “Ik durf mijn lijf nog maar pas met anderen te delen”

“In de spiegel zag ik een mix van een man en een vrouw: ik had mooie borsten en een vagina, maar mijn schouders bleven breed, mijn heupen recht. Sinds de shoot bekijk ik mezelf anders.” Vlaamse vrouwen vallen massaal voor boudoirfotografie. Met de sexy foto’s vieren ze in deze reeks hun lijf en hun vrouwelijkheid. Voor Leslie (44) was dat lang geen evidentie. In 2018 outte ze zich als trans vrouw, maar bleef lange tijd haar oude lichaam zien in de spiegel. Nu toont ze trots haar lijf.