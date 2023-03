Naomi (29) is nu liever voor haar ‘love body’. “Ik was altijd jaloers op vrouwen met zo’n mooi ‘gleufje’ in hun decolleté”

Regisseur Charlie Dewulf openhartig over liefde en dood. “Tijdens de seks legde die jongen mijn benen in m’n nek”

Regisseur Charlie Dewulf (28) is het brein achter de webreeks ‘Liefdestips aan mezelf’ op GoPlay. En liefdestips heeft Dewulf in overvloed, uit het leven gegrepen, merken we in deze rubriek waarin we BV’s stoute vragen stellen. Vermijd een tongkus voor je twaalfde, creatieve standjes tijdens de eerste keer en zielige sms’jes naar een ex. “Ik liet mijn onderbroek achter op het toilet van het Filmfestival”