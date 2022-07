Nagels die doen watertanden: de ‘glazed donut manicure’ van Hailey Bieber gaat viraal

Model Hailey Bieber was de eerste die de manicure lanceerde, op het Met Gala in mei. Sneeuwwit, poederig, glanzend: classy, kortom. En toch vernoemde Biebers nagelstyliste de look naar een vettige lekkernij: een geglazuurde donut.

5,6 miljoen views, uitverkochte producten

Anderzijds, wie wil er nu niét rondlopen met nagels die doen watertanden. In Hollywood zijn ze in elk geval fan van de glanzende donutnagels: na Hailey Bieber pronkte ook actrice Vanessa Hudgens er onlangs mee. De fans groeiden in aantal en zorgden er ondertussen voor dat de manicure viraal ging op sociale media: op videoapp TikTok vergaarde de hashtag #glazeddonutnails al 5,6 miljoen views.

Dat is best opvallend, want tot nu toe waren onze nagels liefst zo kleurrijk en excentriek mogelijk. Dat Biebers parelwitte look nu zo populair is, voorspelt misschien dat het tij deze zomer aan het keren is en we weer meer naar simpelere, minimalistischere designs neigen. Het helpt natuurlijk ook dat Biebers nagelstyliste Zola Ganzorigt, geliefd in Hollywood, op TikTok deelde hoe ze de manicure precies creëerde (goed voor 2,6 miljoen views!), en dat dat niet eens zo moeilijk (of duur) blijkt te zijn.

Ze heeft immers maar vier stappen en evenveel producten nodig om het effect van donutglazuur op nagels na te bootsen. Al moet je misschien wel iets creatiever zijn wil je deze zomer met de snoepmanicure pronken: de specifieke nagelproducten van OPI die Ganzorigt vermeld, zijn ondertussen op heel wat plekken uitverkocht. Maar alternatieve producten die ongeveer hetzelfde doen, werken natuurlijk even goed.

Stap 1: geef je nagels een doorzichtige base coat, Ganzorigt gebruikt daarvoor de Stay Strong Gel Base Coat van OPI (enkel beschikbaar voor professionals — elke andere base coat werkt ook).

Stap 2: voeg een, twee of drie laagjes van een parelwitte nagellak toe, afhankelijk van hoe dekkend je die wil. Ganzorigt gebruikt daarvoor de Funny Bunny gelnagellak van OPI (15,95 euro).

Stap 3: bedek met een laag doorzichtige topcoat, Ganzorigt gebruikt daarvoor de Stay Shiny Topcoat van OPI (enkel beschikbaar voor professionals — elke topcoat werkt ook).

Stap 4: dit zorgt voor ‘de magie’, zoals Ganzorigt het zelf noemt. Voeg een laagje licht glinsterend nagelpoeder toe, Ganzorigt gebruikt daarvoor een Chrome Effects Powder van OPI in de kleur Tin Man Can (35,95 euro). Dat brengt ze licht aan met een oogschaduwborsteltje en ze verwijdert overtollig poeder met een grotere borstel. Als finale stap leg je er nog een laag van de topcoat over, om alles vast te zetten.

