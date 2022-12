Nadat Nick ontwaakt uit coma vraagt Sylvia hem ten huwelijk: “Maar een jaar later draaide ik de rollen om”

Nick (44) en Sylvia (42) worden verliefd tijdens de eindeloze busritten naar de middelbare school. Aan trouwen denken ze de eerste twintig jaar niet, tot Nick een ongeval zwaar ongeval heeft. Terwijl hij tien dagen lang in een coma ligt, begint Sylvia over hun toekomst na te denken. “Toen ik wakker werd, stond ze naast mij. Ik was zo verward, maar herinner me nog perfect wat ze zei.”

Nick en Sylvia leren elkaar tijdens hun tienerjaren kennen bij de Chiro. Ze kunnen het goed met elkaar vinden, maar hun gemeenschappelijke busritten naar de middelbare school doet de vonk jaren later pas overslaan. Zo’n twintig jaar lang delen ze lief en leed, al komt er nooit een ring aan te pas. “Wij vonden kinderen een grotere verbintenis dan dat papiertje. Onze focus ging dus al die tijd naar ons gezin”, vertelt Nick.

Hun trouwplannen verdwijnen doorheen de jaren naar de achtergrond, totdat hun relatie in 2019 zwaar op de proef wordt gesteld. Nick wordt op zijn fiets aangereden door een auto. Hij is zwaargewond. “Niemand wist of ik de volgende ochtend zou halen. Ik lag uiteindelijk tien dagen in een coma. Toen ik wakker werd, kon ik niets. Ik kon niet praten, niet stappen, niet eten, niets vastnemen…”

Maar daar staat Sylvia, naast Nicks bed, klaar met een vraag

Het ongeval heeft een grote impact op het gezin van Nick, maar betekent onverwacht ook iets moois. “Toen ik ontwaakte uit mijn coma stond Sylvia langs mijn bed. Ze hield mijn arm vast. Een van de eerste dingen die ze tegen mij zei toen ik mijn ogen opende was: ‘Ik wil met jou trouwen.’”

Volledig scherm Nick en Sylvia. © Nick

“Ik herinner mij dat nog erg goed, ook al was ik nog erg verward. Ik wist op dat moment zelfs niet waarom ik in het ziekenhuis lag en wat er de voorgaande dagen allemaal was gebeurd. Pas later zijn we teruggekomen op haar uitspraak. Zij heeft mij dan verteld dat ze door het ongeval besefte dat ons verhaal nog één ding miste: een huwelijk.”

Nick wil Sylvia óók ten huwelijk vragen... maar na zijn coma lukt knielen niet meer

Door de onvoorwaardelijke liefde die Sylvia toont in de maanden waarin Nick in het ziekenhuis ligt, wordt hij vastbesloten: hij wil Sylvia zelf ook ten huwelijk vragen. “Ze stond elke dag naast mijn bed, zonder te weten wat de toekomst nog zou bieden voor mij. Ik dacht: ik móét ervoor zorgen dat wij trouwen, dat verdient ze. Dus heb ik de rollen omgedraaid en haar een jaar later op een speciale plek ten huwelijk gevraagd.”

Voor dat aanzoek haalde Nick alles uit de kast. “Ik ben het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper enorm dankbaar voor alle goede zorgen. Maandenlang heb ik er in het revalidatiecentrum geoefend op het knielen. Ik moést en zou dat kunnen op het moment dat ik Sylvia ten huwelijk zou vragen”, aldus Nick.

Wanneer hij de vraag zou stellen, werd al snel duidelijk. “De dokters hadden ons aangeraden om eropuit te trekken. We moesten even weg van alles. Sylvia en ik reisden daarom een week naar de Italiaanse stad Sorrento, zonder onze twee kinderen. Die plek is speciaal voor ons, want we gingen er zo’n 23 jaar geleden tijdens onze eerste trip ook naartoe.”

Volledig scherm De ring. © Nick

Nick is goed voorbereid. Het lukt om te knielen en hij heeft een mooie ring op zak. Alleen de plek waar hij dé vraag zal stellen, blijft nog een raadsel. “Ik wilde Sylvia niet ten huwelijk vragen in een leuk restaurant of op café. Ik wilde een plek die voor eeuwig zou blijven bestaan, zodat we hem altijd opnieuw konden bezoeken.”

“Op de tweede avond gingen we een hapje eten voor Sylvia’s veertigste verjaardag. We hadden een tafel gereserveerd bij een bevriend koppel dat een nieuw restaurant uitbaatte op een heuvel. Op weg naar die plek kwamen we plots uit bij een magnifiek zicht over de baai van Capri. Mijn benen begonnen te beven, want ik wist meteen dat dat de plek zou zijn waar ik het moest doen”, vertelt Nick.

“Ik was zo zenuwachtig dat ik één ding vergat”

Niet veel later vraagt Nick op dat prachtige uitzichtpunt zijn vrouw ten huwelijk. “Je gelooft het niet, maar ik was zo zenuwachtig dat ik vergat te knielen! En dat na al die maanden voorbereiding. (lacht) Sylvia zei natuurlijk volmondig ‘ja’, al was ze net zoals ik enorm emotioneel. We hadden zoveel meegemaakt samen. En dan sta je daar, met z’n tweeën, op dat prachtige uitzichtpunt … (wordt emotioneel).”

Volledig scherm © Nick

De rest van de vakantie geniet het koppel van elkaar, het lekkere Italiaanse eten en de omgeving. “Ook tijdens onze week in Sorrento heb ik limieten verlegd. Samen met Sylvia. Stappen lukte toen nog niet heel erg goed, maar daar wandelde ik meer dan ik ooit al had gedaan.”

Trouwen op latere leeftijd kan Nick iedereen aanraden

Op 11 september 2021 trouwt het koppel. “Ik kijk met een ongelofelijk mooi gevoel terug naar die dag. Vooral omdat onze twee kinderen erbij waren, dat maakte alles nog unieker. Ik kan het iedereen écht aanraden om op latere leeftijd te trouwen.”

Quote We hebben als gezin zo’n zware berg beklommen… We beseffen nu des te meer dat het leven veel te kort is. Nick

Het gezin van Nick keerde in juli terug naar Sorrento voor een deugddoende gezinsvakantie. “We zijn opnieuw naar het uitzichtpunt gegaan waar ik Sylvia ten huwelijk vroeg. Dat moment overviel het mij: we hebben ook als gezin zo’n zware berg beklommen. We beseffen nu des te meer dat het leven plots gedaan kan zijn en daarom wachten we niet meer met dingen tegen elkaar te zeggen.”

