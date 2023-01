Naast pruiken, bestaan er nu ook haarbanden met eigen haar. “Voelt vertrouwder en ruikt zelfs nog naar eigen shampoo”

Wie getroffen wordt door kanker, de aandoening alopecia of ernstig haarverlies, vindt vaak zijn toevlucht in een pruik. Maar die zit soms niet goed, jeukt of oogt onnatuurlijk. De Nederlandse Sylvia Holstijn vond daar een oplossing voor: een haarband mét eigen haar van de klant. “De haren zien er exact uit zoals de mensen het zelf inleverden. Het ruikt zelfs nog naar hun eigen shampoo.”

De allereerste haarband maakte de Nederlandse Sylvia Holstijn in 2003, toen haar vriendin getroffen werd door kanker. “Zij droeg toen een volledige pruik, maar vond het erg kriebelen en slecht zitten, en wou het eigenlijk niet dragen. Daarom vroeg ze aan mij of ik iets kon fabriceren”, vertelt Sylvia. Dankzij haar theaterachtergrond knutselde Sylvia na lang experimenteren een haarband in elkaar. Dat bleek meteen een handige uitvinding, want toen haar vriendin het onder een must droeg naar een feestje merkte niemand een verschil. “Ze kreeg zelfs van iedereen complimentjes over hoe mooi haar haar zat.”

“Buiten Nederland weten heel weinig vrouwen dat deze optie bestaat”

Zo’n vier jaar later bracht Sylvia het nieuwe product op de markt en richtte ze meteen ook haar bedrijfje Toupim op. De missie? “Zoveel mogelijk vrouwen en mannen over de hele wereld bereiken die in deze moeilijke situatie belanden. Zodat ze weten dat zo’n optie bestaat”, zegt Sylvia. “Dan kunnen ze nog kiezen om te gaan voor een pruik, petje, sjaaltje of een haarband van Toupim.”

Volledig scherm Het team van Toupim, met in het midden oprichtster Sylvia Holstijn. © YVE

De business sloeg echter niet meteen aan, geeft Sylvia toe. “Er was toen nog niet echt vraag naar, want mensen wisten niet dat zo’n haarband met je eigen haren aan bestond. Ze dachten dat een pruik de enige optie was.” Nu is zo’n haarband van eigen haar een meer gevestigd gegeven in Nederland en worden kankerpatiënten en mensen met alopecia (een ziekte waarbij je plots je haren verliest) getipt over deze optie in het ziekenhuis, vertelt ze.

“Maar in andere landen, ook in België, gebeurt dat nog niet en dat is zó jammer”, zegt Sylvia. “Het laten maken van zo’n haarband met je éigen haar kan namelijk maximaal een week nadat je met chemotherapie bent begonnen. Erna wordt de kwaliteit van het haar slechter. Die belangrijke keuze moet dus in het ziekenhuis worden aangeboden, anders is het vaak te laat”, benadrukt ze. De enige plek waar je voorlopig in ons land terecht kan voor een haarband van Toupim is in Leuven, bij Altijd Mooi.

Quote De jongste klant was 3 en de oudste in de 80. Sylvia Holstijn

Zorgvuldig handwerk

“De haarbanden worden zoveel mogelijk gemaakt uit het haar van de klant zelf. En volledig met de hand, plukje voor plukje en soms zelfs haartje per haartje”, zegt Sylvia. “In de laatste fase zet het naaiatelier de zwarte haarband erom.” Werken doen ze aan de hand van foto’s van de klanten, zodat ze zien hoe het haar precies valt om het dan zo goed mogelijk na te maken.

“Aan het haar veranderen we ook helemaal niets. We wassen het dus niet en knippen er geen enkele centimeter van af. Hierdoor voelt het meer vertrouwd, ziet het er exact uit zoals de mensen het zelf inleverden en ruikt het zelfs nog naar hun eigen shampoo.” Maar nogmaals: om het mooiste resultaat te bekomen, moet het haar wel op het juiste moment én op de juiste manier geknipt worden. “Voor advies en de juiste instructies kan je terecht op de website van Toupim”, zegt Sylvia.

Volledig scherm Rechts: Rosa Meijer en links: Rosa's haar. © Toupim

Als het eigen haar niet meer beschikbaar is, berust Toupim op gedoneerd haar. Helaas is er nog een groot tekort aan mensen die haar willen doneren en vooral lang haar is schaars. “Wij krijgen altijd maar hele korte stukjes. We proberen het zo goed mogelijk te matchen, maar het blijft wel andermans haar.”

Je kan de haarband dragen onder eender welk hoofddeksel, muts, pet, hoed of sjaaltje, in de winter én zomer. En het is geschikt voor alle leeftijden. “Zo is het jongste klantje drie jaar. En kregen we ook al personen over de vloer van in de tachtig. Ook mannen kunnen zo’n haarband dragen trouwens, al is dat aandeel nog zeer klein”, zegt Sylvia.

Een product met hart en ziel

De reacties die Sylvia krijgt op haar werk, zijn alvast zeer lovend. Op de website deelt ze er ook filmpjes van. “Je ziet hoe de klanten de haarband uitpakken, voor het eerst uitproberen en dan vrijwel meteen beginnen te stralen of te lachen uit enthousiasme. Maar er vloeien vaak ook traantjes”, zegt Sylvia. Van geluk dan. “Op die manier kunnen ze dan toch een beetje troost vinden in hun situatie.”

“Dat is leuk om te zien en geeft ook ontzettend veel voldoening. Want we werken er ook heel hard voor”, vertelt ze nog. Al is de ene haarband al uitdagender dan de ander. “Maar ook als het haar te dun of te kort is, en iemand wil het heel graag, dan zetten we alles op alles om er iets moois van te maken.”

De 29-jarige Melissa Krechting, die lijdt aan lymfeklierkanker en chemotherapie ondergaat, deelde op TikTok haar ervaring met de, in haar eigen woorden, “ingenieuze Toupim-haarband”. En hoe deze exact tot stand kwam. “Niemand ziet zo dat ik ziek ben, want ik zie er hella good uit”, vertelt ze in de video. Waarna ze meerdere looks met hoedjes, mutsen en een sjaaltje uitprobeert.

Ook voor mensen met een kleine portemonnee

Daar hangt waarschijnlijk een stevig prijskaartje aan vast, denk je misschien. “Maar dit is geen luxeartikel”, benadrukt Sylvia. “Dit is iets waar niemand om vraagt, dus het moet ook toegankelijk zijn voor mensen met een kleine portemonnee.”

Volledig scherm Links: Klant Ina en rechts: Ina's haar. © Toupim

Je hebt de keuze uit drie verschillende pakketten: basic, complete en fast & carefree. “Het basispakket kost 1.000 euro. Maar in Nederland krijg je de helft terug van de verzekering”, zegt Sylvia. Ook bij ons worden de kosten voor een pruik in geval van ziekte terugbetaald. “Voor nog geen 500 euro draag je dus de haarband, gemaakt met je eigen haar, terwijl een pruik veel duurder is én niet vanuit je eigen haar is samengesteld.”

Wil je dat Toupim je haar komt knippen, ophalen en/of de haarband binnen de twee dagen bezorgt? “Dan kies je best voor een van de laatste opties”, zegt Sylvia.

Bekijk enkele ontroerende reacties hieronder:

Meer informatie over Toupim vind je hier.

Lees ook: