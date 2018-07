Naar deze 6 eigenschappen moet je zoeken bij je toekomstige partner Margo Verhasselt

16 juli 2018

14u02

Bron: well + good 1 Nina Minstens 1.85m, bruin haar, een baardje, sportief en ambitieus, zo kan ik nog wel even doorgaan. Wie op zoek is naar een lief, mag best hoge eisen stellen. Al zijn sommige karaktertrekken wél belangrijker dan andere troeven.

Het stond in de sterren geschreven dat jullie elkaar zouden ontmoeten. Alles klopt: jullie houden van dieren, hij is wat ouder, jullie willen beiden twee kinderen, een meisje en een jongen - ja, in exact die volgorde - en als kers op de taart brullen jullie maar al te graag mee met liedjes van Drake in de auto.

Maar dan slaat het noodlot toe. Je lief heeft de ambitie om wekelijks te trainen voor een marathon, terwijl jij als couch potato eigenlijk stiekem liever elke dag een terrasje doet met dit mooie weer. Een reden om jullie relatie af te breken? Experts maken duidelijk dat niet elk verschil het einde van de wereld is, maar met sommige eigenschappen hou je wél beter rekening.

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen waarnaar je op zoek moet gaan bij je een partner.

1. Vriendelijkheid

Kindness is king. Weetje: zélfs Meghan Markle vroeg voor haar eerste date met Prins Harry of hij vriendelijk was. Als zelfs prinsen aan deze eis moeten voldoen, dan lees je beter even verder. Wanneer iemand vriendelijk is, écht oprecht vriendelijk, dan ben je met je gat in de boter gevallen.

Een mooie snoet wordt minder en een fantastische job wordt op een bepaald moment vervangen door een pensioen. Het enige wat je op een dag nog overhoudt, is elkaar en jullie karakters. Neem het van ons aan dat je dan echt met iemand lief wil samenzijn.

2. Dezelfde levenservaring

Het leven is gemakkelijker wanneer jullie dezelfde soort familie hebben, dezelfde dingen meemaakten of op een gelijkaardige manier werden opgevoed. Een persoon die opgroeide met een heel sterke familieband gaat beter begrijpen waarom ook jij je familie boven alles zou kiezen.

Aan de andere kant kan ook een iets negatievere ervaring jullie dichter bij elkaar brengen. Maakten jullie als kind de scheiding van jullie ouders mee? Dan hebben jullie meteen een band.

3. Dezelfde waarden en doelen

Je favoriete sport blijft je favoriete sport. Je auto van een bepaald merk blijft die auto van dat bepaalde merk. Laat je niet verblinden door zaken die kunnen veranderen. Zorg dat jij en je partner dezelfde waarden, normen en doelen in het leven hebben. Deze zullen bepalen hoe jullie leven er samen uit zal zien.

Het is interessant om voor jezelf drie hoofdwaarden uit te kiezen en daar nooit van af te wijken. Wanneer het op deze drie aankomt, worden er geen compromissen gemaakt. Kan je deze drie afvinken? Dan maakt de hoogte, haarkleur, etc. allemaal niet meer zoveel uit.

Bijvoorbeeld: is jouw absolute doel om te trouwen en kinderen te krijgen, zoek dan iemand die hetzelfde wil. Je bent al goed vertrokken als jullie hetzelfde toekomstperspectief voor ogen hebben.

4. De Yin voor jouw Yang

Een goede balans vinden is o zo belangrijk. Wanneer jullie elkaar op goede vlakken aanvullen, kom je een heel eind. Ben jij een dromer en bekijk je de wereld door een roze bril? Dan is het goed wanneer jouw partner je af en toe met de voetjes op de grond kan zetten.

5. Reisbestemmingen

Jullie eerste trip samen is zonder twijfel een grote test voor jullie relatie. Brengt het jullie dichter bij elkaar of heb je zin om elkaar in de haren te vliegen? Wel, als jullie dezelfde bestemmingen eruit kiezen is het in alle geval al een heel goed begin. Zo zouden koppels beter bij elkaar passen wanneer ze over dezelfde landen dromen.

Daarnaast is ook de manier waarop ze reizen belangrijk. Hou jij van een hemelbed, maar verkiest jouw liefste vooral de échte sterrenhemel? Dat vertelt je veel over hoe de mensen in hun dagelijks leven zijn en wat voor luxe ze verwachten.

6. Een passie

Een passie hebben is super belangrijk. Ga dus ook kijken of je partners hart sneller gaat kloppen van iets - naast jouw geweldige verschijning dan. Let wel op: een passie heeft niet altijd met een job te maken. Niet iedereen is gepassioneerd door zijn werk. Stel jezelf en hen de vraag waarvoor ze 's morgens uit hun bed komen.