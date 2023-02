Naar de cinema, op restaurant of op wandel? Deze 15 handtassen zijn jouw ideale date met valentijn

Op Valentijnsdag vier je de liefde, of je nu afspreekt met je lief, een date of gewoon een goede vriend(in). Het ideale accessoire voor je avondje uit is - naast de persoon met wie je de dag der liefde doorbrengt - natuurlijk ook je handtas. Dankzij deze 15 handtassen met dat vleugje extra schitter jij op elke valentijnsdate.

Op restaurant met de mooiste clutch

Echte liefde gaat door de maag. Samen met je lief, je crush of allerliefste vriend(in) genieten van culinaire hoogstandjes levert gegarandeerd een onvergetelijke avond op. Neem voor de gelegenheid je mooiste clutch mee op pad. In trendy metallic, een van dé grote voorjaarstrends dit jaar, of knallen met de kleur der liefde? Met valentijn mag het allemaal!

1. Devera van Essentiel Antwerp, 145 euro.

2. Lorette van Peter Kaiser, nu 56,95 euro i.p.v. 189,95 euro.

3. Ruched Clutch van Rebecca Minkoff, 145 euro.

4. Ciane van Lia Biassoni, nu 98,70 euro i.p.v. 229 euro.

5. Navigli van Mia Tomazzi, nu 55,60 euro i.p.v. 139 euro.

Naar de cinema met een trendy baguette

Een bezoek aan de cinema is misschien niet de meest ideale activiteit voor een eerste date, maar wedden dat je er met je beste vriend(in) of lief wél van geniet? En het leukst van al? Je hoeft je niet helemaal op te dirken. Werk een comfortabele jeans af met een mooie mantel en een elegante schoudertas en je ziet er uit om door een ringetje te halen.

Onze tip? Zwier een baguette om de arm: dé handtas die we dit voorjaar overal zullen tegenkomen. Door het fijne formaat draag je de tas voor elke gelegenheid en zie je er telkens ontzettend stijlvol uitziet. Dat restje snoep of popcorn moffel je er na de film makkelijk én discreet in weg. Win-win!

1. Lia Baguette van Ideal of Sweden, 99,99 euro.

2. Lunigiana van Mia Tomazzi, nu 111,30 euro i.p.v. 159 euro.

3. Baguettetas van NA-KD, 41,95 euro.

4. Schoudertas van Coccinelle, nu 148 euro i.p.v. 185 euro.

5. Aretusa van Mia Tomazzi, nu 49,90 euro i.p.v. 199 euro.

Op wandel met een praktische crossbodytas

Voer je graag diepe gesprekken met je geliefde of wil je je date beter leren kennen zonder elkaar urenlang diep in de ogen te moeten kijken? Gesprekken lopen vaak vlotter terwijl je samen iets actiefs doet. Trek comfortabele schoenen aan en duik samen het bos in. Een stijlvolle crossbodytas voegt meteen een chique toets toe aan je sportieve look. Ga voor opvallende kleuren die je outfit extra kracht bijzetten. Vijf stijlvolle knallers.

1. Trottertas van Lancaster, 169 euro.

2. Crossbodytas van HVISK, nu 51 euro i.p.v. 85 euro.

3. Monte Sparagio van Pia Sassi, nu 83,60 euro i.p.v. 209 euro.

4. Empoli van Mia Tomazzi, nu 91,60 euro i.p.v. 229 euro.

5. Schoudertas van River Island, 46 euro.

