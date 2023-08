Na verschijning in ‘Emily in Paris’ opent dit bekende Belgische merk een shop in New York. “Ze passen daar echt”

Binnenkort steekt Essentiel Antwerp de grote plas over. Het Belgische modemerk, dat sinds 1999 vrouwen voorziet van kleurrijke en vrolijke outfits, opent volgende maand een eerste winkel in New York. Moderedacteur David Devriendt kent de ingrediënten die het internationale succes voorspelden. “Ook andere merken hebben kleurrijke designs. Maar zij waren daarin een pionier.”

Wie een winkel van Essentiel Antwerp binnenstapt, heeft de fluogele flyers misschien al zien liggen. De boodschap erop: ‘Expanding to the US soon’. In september lanceert het Belgische modemerk een webshop in de VS en opent het ook een gloednieuwe winkel in New York.

“Die winkel zal de deuren openen in Wooster Street. Dat is een bekende straat, pal in de hippe wijk SoHo”, weet NINA’s moderedacteur David Devriendt. Volgens hem is die locatie niet toevallig gekozen. “Er komen zowel toeristen als locals. Je kan er shoppen bij andere grote namen zoals Chanel, Celine, Marc Jacobs, Simone Rocha, enzovoort. En je vindt er ook merken die zich in het ‘mid luxury segment’ bevinden, zoals Marimekko.”

“Essentiel Antwerp past daar perfect tussen: hier kan je trendgevoelige designspullen kopen, maar aan een ‘betaalbare’ prijs in vergelijking met echte luxemerken.’

If you can make it there, you’ll make it anywhere

Voor de oprichters Inge Onsea en Esfan Eghtessadi is de nieuwe opening een droom die uitkomt. Een bruisende stad als New York vormt al jaren een inspiratiebron voor Inges collecties én het is een logische stap om te groeien naar een globaal merk, klinkt het achter de schermen. Of zoals de Amerikanen het zeggen: If you can make it there, you’ll make it anywhere.

De beslissing kwam niet uit de lucht vallen. Esfan werkte al jaren bij Mer Du Nord, Inge was model voor merken als MaxMara Moderedacteur David Devriendt

“Het startte allemaal in 1999", vertelt Devriendt. “Inge Onsea en haar toenmalige man Esfan lanceerden destijds een collectie T-shirts in vier stijlen en twintig verschillende kleuren. Een beslissing die niet uit de lucht kwam vallen. Esfan werkte al jaren als verkoper bij Mer Du Nord, Inge was jarenlang model voor merken als Max Mara en Thierry Mugler.”

Volledig scherm Inge Onsea, haar toenmalige man Esfan Eghtessadi en hun twee kinderen in 2010. © KOS

Vliegende start, gevolgd door een dip

Ze kenden een vliegende start, want een jaar later openden ze een eerste winkel in Antwerpen, waar ze ook jurken, rokken, broeken en andere kledingstukken verkochten. Het ging snel, zegt Devriendt, héél snel. Ook internationaal begonnen ze te groeien. “Pas in 2006 beleefden ze een eerste dip.”

“Hun omzet van 63 miljoen euro zakte plots naar 25 miljoen, omdat ze te veel wilden doen”, vertelt Devriendt. “Ze maakten te veel collecties met meer dan 800 stuks, ze hadden 1.500 verdelers, waardoor ze niet meer exclusief waren. Ze besloten om schoon schip te maken: ze verkleinden hun collecties en halveerden de verkooppunten. Tijdens en na corona verminderden ze de verkooppunten nog eens.”

Het is een optimis­tisch merk. Hun motto is: ‘We want to be your pink pill’. En dat zie je Moderedacteur David Devriendt

Dit is de succesformule achter Essentiel Antwerp

Ondertussen beleeft het succes opnieuw een piek. Best knap, voor een Belgisch bedrijf dat nog steeds financieel in handen is van de oprichters, zonder dat er investeerders aan te pas komen. Daar zijn volgens Devriendt verschillende verklaringen voor.

“Ze staan bekend voor hun kleurrijke designs. Je kan zeggen: andere merken doen dat intussen ook. Maar Essentiel Antwerp speelde daarin een pioniersrol, zeker in België. Het is ook een optimistisch merk. Hun motto is: ‘We want to be your pink pill’. En dat zie je. De kledingstukken die ze verkopen zijn fun, vrolijk en opvallend.”

En veel hoeft een portie vrolijkheid niet te kosten bij Essentiel Antwerp. Devriendt: “Het aanbod is van een goede prijs-kwaliteit. Daardoor spreken ze een groot publiek aan: zowel luxeshoppers als het middensegment. Ze ontwerpen stukken die inspelen op de trends die van goede kwaliteit en toch betaalbaar zijn.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vier jaar geleden voegde het merk bovendien het woord ‘Antwerp’ toe aan hun naam. “Het woord stond altijd al in hun logo, maar voorheen werd er gewoon gesproken van ‘Essentiel’. Een slimme zet, want bijna iedereen kent de modestad.”

Het aanbod is van goede prijs-kwaliteit. Daardoor spreken ze een groot publiek aan: zowel luxeshop­pers als het midsegment

“En laten we ook niet vergeten dat Emily in de serie ‘Emily in Paris’ een trui van het merk droeg, die ondertussen een collector's item werd en voor het dubbele van de prijs op Vinted wordt verkocht.”

Volledig scherm Personage Emily met de trui van Essentiel Antwerp. © Netflix

Last but not least speelt Inge Onsea zelf ook een sleutelrol, zegt Devriendt. “Het ex-model blijft het uithangbord van het merk en ze heeft een heel flamboyante persoonlijkheid. De Britse krant The Times riep haar een tijd geleden nog uit tot een van de best geklede vrouwen boven vijftig jaar.”

Essentiel Antwerp wordt voorlopig nog niet gedragen door de allergrootste sterren. “Maar het is effectief een grote naam in de modewereld”, dixit Devriendt. “En dat bewijzen ze met hun nieuwe opening in New York nog maar eens.”

Lees ook: