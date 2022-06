Na ‘top’ en ‘bottom’ voegt datingapp Grindr ook ‘side’-seks toe. “Eindelijk. Er wordt nog te vaak penetratie verwacht”

Ben je ‘top’ of ‘bottom’? Die vraag stelt LGBTQ+-datingapp Grindr zijn gebruikers — veelal mannen — om ze te linken aan een partner. Maar met ‘side’ komt daar nu een extra categorie bij, voor zij die niet-anale seks verkiezen. “Het is bullshit dat de app nu pas die voorkeur integreert”, zegt podcastmaker Max De Moor. Ook Alexander en Karel vertellen over het taboe dat Grindr nu pas doorbreekt. “Als je als homoseksuele man zegt dat je geen penetratie wil, wordt vaak het contact verbroken.”

Elke maand gebruiken zo’n 11 miljoen mannen over de hele wereld de datingapp Grindr. Officieel is het gewoon een datingapp zoals Tinder, maar er hangt toch een seksueler sfeertje. Voor je op (seks)date gaat, kun je dan ook op het profiel van je crush zijn labels en voorkeuren checken: wel of niet hiv-positief, wel of niet op zoek naar seks en favoriete sekspositie, onder meer. Bij dat laatste wrong tot nu het schoentje.

“Als mannen via Grindr afspreken om seks te hebben, willen ze vaak weten wat iemands voorkeur is qua positie”, legt Max De Moor (30) uit. Hij heeft een queer podcast ‘Scheef Bekeken’ waarin hij clichés over de LGBTQ+-community ontleedt. “Je hebt mannen die alleen maar ‘top’ willen zijn (de ander willen penetreren, red.) of alleen maar ‘bottom’ willen zijn (gepenetreerd willen worden, red.) en voor die twee types kan het vooraf nuttig zijn om te weten hoe de vork in de steel zit. Op Grindr kan je ook ‘verse’ aanvinken: dan heb je beide posities graag. Maar seks is wel wat fluïder dan die drie categorieën, ik hoop dat we dat ondertussen wel weten.”

(Lees verder onder de tweet.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dat vinden meerdere mensen: de keuzes die Grindr hen gaf, zijn te beperkt. Maar nu komt daar verandering in. Grindr voegt immers nog een derde positie toe: ‘side’, voor homo- en biseksuele mannen die niet van anale penetratie houden en dus seksueel genot uit strelingen, zoenen of orale handelingen halen.

Quote Bij gayseks heerst het cliché dat de focus alleen maar op het anale ligt. Max De Moor

“Ik vind het geen slechte ontwikkeling dat Grindr die toevoeging doet”, stelt De Moor. “Bij gayseks heerst het cliché dat de focus alleen maar op het anale ligt. Maar seks is veel breder dan dat. Er zijn ook mensen die sóms anale penetratie willen, en daarnaast nog andere dingen van het menu (lacht). Als Grindr vraagt om je gewenste seksposities door te geven, dan kunnen ze maar beter inclusief zijn. Door de term ‘side’ toe te voegen, leggen ze alvast minder beperkingen op.”

Onbekende term

De term ‘side’ is niet nieuw. Hij werd in 2013 bedacht door Amerikaanse seksuoloog en auteur Dr. Joe Kort. Al duurde het even voordat de term ook op erkenning kon rekenen in de gay community. Anderhalf jaar geleden maakte dr. Kort de besloten Facebookpagina ‘Side Guys’ aan, om mannen van de schaamte en eenzaamheid af te helpen.

Quote Wanneer ik in die datings­feer kom, denken mensen snel dat je anale seks wil. Dat er naast het anale, nog een andere optie is: dat is goed. Max De Moor

Is dat dan nodig? “Het klopt dat anale seks soms als de enige echte seks voor gays wordt voorgesteld”, zegt De Moor. “Grindr versterkte dat idee door lange tijd alleen anale seksposities te benoemen. Ik snap dat mensen daar impliciete druk door voelden. Natuurlijk kon je op een eerste date wel nog je juiste voorkeur aangeven en dingen weigeren. Daar werd meestal geen probleem van gemaakt. Je bent gewoon menselijk met elkaar.”

Ook Karel* (25) kan daarin volgen. “Ik keek op Grindr nooit naar die voorkeur en vulde hem zelf ook niet in. Misschien omdat ik flexibel ben (lacht). Ik had nog nooit van de term ‘side’ gehoord. Het is wel goed dat hij bestaat voor mannen die anale seks niet leuk vinden en het nooit willen doen. Op die manier kun je met de juiste verwachtingen naar een date gaan. Zelf heb ik zeker niet altijd standaard anale seks op een eerste date. Het hangt allemaal van het moment af.”

“Er wordt anale seks verwacht”

Alexander* (23) ondervond persoonlijk dan weer wel dat zijn dates enkel anale seks met hem wilden. “Ik kwam al veel zulke mannen tegen. Het moet vaak ook meteen daarover gaan. Als je dan zegt dat je geen probleem hebt met penetratie, maar daar op de eerste date geen zin in hebt, word je meteen afgewezen en wordt het contact verbroken. Zonder dat je elkaar beter kon leren kennen. Dat vind ik heel jammer. Zelfs met die nieuwe voorkeur in de app denk ik dat er nog altijd onbegrip zal zijn. Op de een of andere manier verwacht men toch altijd dat er penetratie zal zijn. Dus ja, ik zou voor de eerste date weleens ‘side’ durven aanvinken. En ik zou zeker ook daten met mannen die ‘side’ zijn”, zegt hij.

“Als ik op dates ga, merk ik ook wel dat mensen snel denken dat je anale seks zult hebben”, zegt De Moor. “Dat er naast het anale nu nog een andere optie is, is dus goed.” Al stelt hij zich ook de vraag of we het allemaal zo uitdrukkelijk moeten benoemen. “Bijna alsof je een type seks uit een menukaart moet kiezen. Terwijl seks meestal heel spontaan ontstaat. Als je vooraf al een voorkeur aangeeft, beperken we onszelf dan niet te veel? Dat vind ik ook met de labels ‘top’ en ‘bottom’. Je bent niet altijd louter het ene of het andere.”

* Karel en Alexander willen anoniem blijven. Ze zijn gekend bij de redactie.

Lees ook: