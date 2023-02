Na ‘Karen’ krijgt ook deze naam online een slechte reputatie. Vijf Karens delen hun advies

Ze is wit, komt uit de middenklasse, is nooit tevreden. Wie ‘Karen’ heet, leeft sinds een paar jaar met dat stereotype. Tegenwoordig bestaat er ook een mannelijke variant van zo’n alom gehate voornaam: Ben. Date nóóit een Ben, klinkt het nu online. Vijf Vlaamse Karens vertellen over de impact van het stereotype op hun voornaam en geven advies aan de Bens van morgen.

De meesten onder ons kennen ze wel, de weergaloze ‘Karen’. Door een populaire meme (een online grapje, red.) uit 2020 gaat de voornaam de wereld rond en dat heeft het leven van duizenden ‘Karens’ een tikje zuurder gemaakt. Dat de naam ook nog eens hard klinkt door die scherpe ‘K’ helpt niet, zegt taalkundige Tony Thorne in het Britse Independent. Maar tegenwoordig bestaat er ook de mannelijke variant van ‘een Karen’, namelijk ‘een Ben’.

Vrouwen waarschuwen elkaar online sinds kort om nooit een relatie aan te gaan met iemand die ‘Ben’ of ‘Benjamin’ heet. Tenzij je erna met een gebroken hart, vertrouwensproblemen en een abonnement bij de psycholoog wil achterblijven. Dat is gek, want de naam Ben staat wel in de top vijf van de meest sexy voornamen. En laat een naam nu ook net allesbepalend zijn voor onze eerste indruk van iemand. Wat doe je als je naam op het internet plots door het slijk wordt gehaald? De Karens geven hun beste advies aan de Bens van morgen.

Karen De Geest (44): “Ik krijg meteen commentaar als ik iets ‘typisch Karen’ doe”

Team-manager Karen De Geest wordt tot op vandaag nog steeds geconfronteerd met de Karen-meme. “Ik ben oud en wijs genoeg om dat te plaatsen, maar ik vind het wel jammer dat er nu zo’n stereotype aan mijn naam vasthangt”, vertelt ze. “Zodra je een bepaalde actie doet die te wijten kan zijn aan ‘typisch Karen’-gedrag, word je er meteen op gewezen.”

“Ik vind zulk gedrag — in mijn ogen: plichtsbewust zijn en anderen daar ook toe willen inspireren — wel typisch voor vrouwen rond middelbare leeftijd. Of je nu Karen, Carolien of Nathalie heet. De typische namen van mijn generatie”, zegt ze. “Het beestje moest gewoon een naam krijgen en heel toevallig is het die van mij.” (lacht)

Karens boodschap aan alle Bens: blijf relativeren. “Je bent nog altijd je eigen persoon. Het is niet omdat je die naam toevallig draagt, dat je volledig in dat type moet vallen. We moeten ook niet alles overnemen vanuit de Amerikaanse cultuur. Sommige trends mogen we aan ons laten voorbijgaan. Die van de Bens en de Karens zijn er daar twee van.”

Karen Velter (45): “Mijn eigen dochter noemt me altijd ‘Karen’”

“Mijn eigen dochter van 15 noemt me steevast Karen”, vertelt bediende Karen Velter. Haar naam heeft dus een bijklank, maar enkel binnen het gezin. Al vindt Karen het wel erg dat je door de buitenwereld enkel door je naam in een hokje wordt geduwd, zonder dat je iemand je persoonlijkheid kent. Haar tip aan de Bens? “Benoem het en bewijs het tegendeel. Tóón dat je dus niet de ‘typische Ben’ bent die iedereen ‘zogezegd’ kent. Op die manier verweer je je tegen die gemene opmerkingen.”

Karen Thys (27): “Ik vind die grapjes zelf grappig”

De 27-jarige office-assistente Karen Thys herinnert zich deze oude hype vrij goed. Maar vindt zichzelf helemaal het tegenovergestelde van het typetje ‘Karen’ dat iedereen kent. De memes of grappen die ze tegenkwam op sociale media vond ze eerder grappig en hebben haar nooit doen overwegen om haar naam te veranderen. “Ik ben tevreden met de naam Karen”, zegt ze. Haar advies aan de Bens? “Neem het niet persoonlijk op. Denk positief, want jouw naam is plots populair!”

Karen Van Lierde (36): “Alleen mijn vrienden plagen me ermee”

Voor de 36-jarige fotografe Karen Van Lierde vallen de opmerkingen die ze krijgt, goed mee, vertelt ze. “Meestal plagen enkel de mensen die ik goed ken me met mijn naam, en die weten dat ik dat kan verdragen en niet serieus hoef te nemen. Zolang je er zelf niet veel mee bezig bent en je jezelf niet te veel profileert als een Karen of een Ben”, zegt ze. De beste manier om ermee om te gaan? “Zelfspot. Je mag soms zelfs een beetje overdrijven daarin. Hoe meer je er zelf eens goed mee kan lachen, hoe minder er commentaar op zal komen, denk ik.”

Karen De Baere (40): “Gewoon negeren!”

Administratief medewerker Karen De Baere (40) had nog nooit last van de stereotypes die aan haar voornaam vasthangen. En als het niet aan haar 19-jarige pluszoon lag, had ze zelfs nooit gehoord van de negatieve connotaties rond haar naam. Zelfs leeftijdsgenoten in haar kring kennen de meme niet. “Persoonlijk zou ik er niet zwaar aan tillen en er al zeker niet van wakker liggen”, zegt ze. Deze ‘Karen’ is het bewijs dat niet iedereen op elke hype meesurft. “Gewoon negeren dus.”

