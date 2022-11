Na fillers voor vollere lippen bestaan er nu ook fillers voor voller haar. “Eigenlijk werkt dit bij iedereen”

Is het slecht om je haar vaak te wassen? En kan je haaruitval behandelen? Expert beant­woordt 21 vragen

Als in de herfst de bladeren vallen, vallen ook de haren, luidt de volkswijsheid. In realiteit worstelen heel wat mannen én vrouwen met haarverlies om veel andere redenen. Dermatoloog Thomas Maselis beantwoordt daarom 21 lezersvragen over de gezondheid en verzorging van onze haardos. Zorgt stress voor dunnere lokken? Mag je grijze wenkbrauw- of neusharen epileren? En zorgen vitamine B of conditioners echt voor een gezondere coupe? “Grijs haar bestaat eigenlijk niet. Het lijkt alleen maar zo.”

21 september