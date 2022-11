Na een jaar proberen verovert Chesney het hart van Shauni: “Ik had mijn mama al gezegd dat we gingen kussen”

Sinds hun allereerste ontmoeting had Chesney (30) een serieuze boon voor Shauni (29), die de boot afhield omdat ze viel op de Justin Bieber-types van die tijd. Maar toen zij hem uitdaagde om naar de film te komen, twijfelde hij geen seconde en stond hij ineens voor haar neus. “Had Chesney niet volgehouden, waren we misschien nooit een koppel geweest.”

Elk liefdesverhaal kent een begin. Een krachtige klik. Een eerste kus. Een connectie die niet meer loslaat. In deze rubriek vertellen koppels ons over de vonk die hun vlam aanwakkerde.

Zo ontmoet Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Chesney: “Veertien jaar geleden hebben Shauni en ik elkaar ontmoet dankzij een gemeenschappelijke vriendin. Daarna begon ik haar op Netlog te volgen en reageerde ik onder vrijwel elke foto.”

Shauni: “Via een vriendin. Een van de eerste keren dat ik hem in real life zag, was in de fitness. Hij deed aan spinning, ik ging vooral voor de sauna, maar contact hadden we vooral via MSN.”

Eerste indruk Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Shauni: “Als 14-jarige was ik vrij oppervlakkig. Hij was vriendelijk, maar niet mijn type. Ik viel meer op de typische beachboy, de Justin Bieber van toen.”

Chesney: “Liefde op het eerste gezicht, maar zij was nog niet overtuigd. Ik had een jaar nodig om haar hart te veroveren.”

Eerste date Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Chesney: “Zij daagde me uit om naar de film te komen, maar ze had niet verwacht dat ik op de fiets zou springen. Gelukkig was ze aangenaam verrast.”

Shauni: “Op een dag ging ik met een van mijn vriendinnen naar de cinema en stuurde ik Chesney plagerige berichtjes zoals ‘Je durft niet te komen’ en ‘De reclame is al begonnen’. Tegen alle verwachtingen in stond hij ineens voor mijn neus.”

Eerste kus Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Shauni: “Toen we de volgende dag onder ons twee naar de film gingen, zei ik op voorhand al tegen mijn mama dat ik voelde dat ik zou kussen. (lacht)”

Chesney: “Die was op 24 februari 2009, toen werden we een koppel. En zij nam het initiatief!”

Eerste vonk Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Chesney: “De serieuze boon voor Shauni werd sterker door de gesprekken die we online voerden. Zij was mossel noch vis, tot we in de filmzaal zaten.”

Shauni: “Elke keer er tijdens de film gevloekt werd, porde ik hem. Niet veel later nam hij mijn hand vast en voelde ik iets wat ik nooit eerder had gevoeld. Ik schrok zo hard dat ik mijn hand wegtrok.”

Volledig scherm Shauni en Chesney © Florian Van Eenoo Photo News

Eerste haar in de boter Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Shauni: “Als je eerlijke gesprekken voert en niets op de lange baan schuift, heb je zelden boel. Als ik dan toch een ruzie moet noemen: toen onze dochter verborgen reflux had en ik door een moeilijke periode ging, moest Chesney het ontgelden. Hij kreeg de volle laag.”

Chesney: “Er is heel weinig om ruzie over te maken. Als ons iets niet zint, kroppen we het niet op, waardoor het nooit de kans krijgt om te escaleren.”

Voor eeuwig en altijd? Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Chesney: “Als het van mij afhangt, zijn we tot in de oneindigheid samen. We hebben altijd een gezonde relatie gehad. We spenderen bijna elk vrij moment samen, maar geven elkaar ook de ruimte om ons eigen ding te doen. Dus ja, voor eeuwig en altijd is het doel dat we nastreven.”

Shauni: “Een dikke ja! Als Chesney niet had volgehouden, waren we misschien nooit een koppel geweest, maar ik voel aan elke vezel dat hij mij soulmate is.”

Hoe het vandaag gaat Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Shauni: “Zelfs na al die jaren geeft Chesney me nog elke dag complimentjes. Ik voel aan alles dat hij mij graag ziet en ik twijfel niet dat we met onze kinderen en huisdieren een gelukkig leven tegemoet gaan. Later plagen we elkaar wellicht met onze rollator.”

Chesney: “We plukken elke dag, lachen staat dagelijks op de planning en we zijn er voor elkaar met een luisterend oor en een troostende schouder als het eens minder gaat. Ik kijk ernaar uit om samen met Shauni oud, grijs en seniel te worden.”

Wie zijn Shauni & Chesney? • Shauni Van Maele (29) werkt als leerkracht lager onderwijs en is fotograaf in bijberoep. • Chesney Decancq (30) is aan de slag als ambtenaar bij de stad Roeselare. • Het koppel woont met dochter Amelia (6) en zoon Alexander (2) in Roeselare.

Ook zin om de vonk uit jullie liefdesavontuur te delen? Mail je verhaal én een foto naar nina@hln.be, en vermeld zeker je telefoonnummer.

Lees ook: