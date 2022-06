“Na de dood van prins Philip droeg ze bewust een felrood pak.” 3 royaltywatchers over de iconische stijl van de Queen

De Britse vorstin Elizabeth II wordt met de jaren iconischer, ook op modevlak. En dat is geen toeval: met haar kleding communicéért Elizabeth. Ook op haar platinajubileum viel haar outfit volledig binnen de verwachtingen. Koningshuisdeskundige Jo De Poorter en twee royaltywatchers over de onnavolgbare stijl van de langst regerende monarch ter wereld. “Toen Trump op staatsbezoek kwam, droeg ze een broche die ze van Obama had gekregen.”

Op mokken, kussens, koekendozen, theepotten en koninklijke memorabilia staat ze steeds op dezelfde manier afgebeeld. Uitgedost in een een felgekleurde mantel en dito jurk, met een zwarte handtas in de hand. Een iconisch silhouet. De Queen heeft zich de monochrome look tot in de perfectie eigen gemaakt, tot haar hoed en paraplu toe. Matchy-matchy, bij de Britse koningin wordt het verheven tot popart.

Gisteren vierde de Queen haar platinajubileum ter ere van haar zeventigste jaar op de troon. “Haar outfit is volledig binnen de verwachtingen en binnen het patroon van wat ze de laatste jaren doet, namelijk één kleur voor de hele outfit", zegt koningshuisdeskundige Jo De Poorter en auteur van het boek ‘De laatste koningin’. “Ze koos voor een zomers ensemble met wit en lichtblauw. Maar wat eigenlijk nog spectaculairder is dan haar outfit, is dat ze besloten heeft om met in plaats van zo’n zestig personen, met achttien personen te verschijnen op het balkon. Ze heeft alle randfiguren aan de kant geschoven om de focus op zichzelf en de kroon te vestigen. Dat is toch wel een onverwachte en spectaculaire boodschap die ze wil meegeven.”

Quote Ze heeft ooit gezegd: als ik beige zou dragen, zou niemand weten dat ik de Queen ben. Het is een statement: ik ben de nummer één, ik ben de majesteit. Koningshuisdeskundige Jo De Poorter

“Ze heeft een van de meest gedurfde kledingstijlen onder vorsten en vorstinnen”, gaat De Poorter verder. “Andere leden van de familie zijn veel eigentijdser en volgen de trends, maar ik heb de indruk dat de trends eerder de Queen volgen dan omgekeerd. Ik zou haar zeker niet stijl- en modebewust noemen, maar ze doet enorme inspanningen om via haar kleding te communiceren met de mensen.”

“Dat ze heel vaak in één felle kleur gekleed is, heeft te maken met het feit dat ze wil opvallen en er geen misverstand wil over laten bestaan dat zij de koningin is”, vervolgt hij. “Ze heeft ooit eens gezegd: ‘Als ik beige zou dragen, zou niemand weten dat ik de Queen ben. Het is vooral een statement: ik ben de nummer één, ik ben de majesteit.’ Ik vind het van heel veel lef getuigen dat iemand zulke felle en uitgesproken modekeuzes maakt. Ze nadert de honderd, maar dat is aan haar kledingstijl totaal niet af te lezen.”

Quote Elizabeth heeft bereikt waar elke royal naar streeft: een echt unieke stijl. Royaltywatchers Joëlle Vanden Houden en Brigitte Balfoort

Ook Joëlle Vanden Houden en Brigitte Balfoort zijn vol lof over de garderobe van Queen Elizabeth. De twee royaltywatchers van het voormalige VTM-programma ‘Royalty’ schreven samen het boek ‘Koninklijke Stijl’ en riepen daarin de Queen uit tot hét stijlicoon par excellence. “De Queen is uniek, op alle vlakken. Elizabeth heeft bereikt waar elke royal naar streeft: een echt unieke stijl. Niemand zal het in zijn hoofd halen om dat na te doen, of zelfs maar durven om zich te kleden als de Queen. Dat zou echt een gebrek aan respect zijn.”

De grote make-over

Nochtans is het nog maar vrij recent dat koningin Elizabeth een eigen stijl heeft. Nou ja, recent... Een decennium of twee, maar dat is peanuts in het lange leven dat de Queen al geleid heeft. Vanden Houden: “Als jong meisje liet ze zich vooral door haar dominante moeder (de al even legendarische Queen Mother, red.) en haar nanny kleden. Die laatste is nadien ook haar styliste geworden, maar dat was een misser. In de jaren 60, 70 tot ver in de jaren 90 droeg ze mantelpakjes maar dan in vale kleuren. In plaats van haar intussen kenmerkende mantel en jurk, was dat toen een deux-pièces van een vest en een rok. Het zag er niet uit. Een oer-Britse stijl. Dat moet je haar wel nageven: ze heeft altijd Britse kleding aan gehad en de Britse mode gesteund. Op haar Hermèssjaal na.”

De grote make-over in haar garderobe kwam er met de komst van ontwerpster Angela Kelly, die intussen is uitgegroeid tot haar vaste styliste. Bij haar aanstelling in 2002 vond ze dat de koningin te donker en te onopvallend gekleed was. Haar beproefde stijlingreep: altijd hetzelfde model van jurk, een bijpassende jas en een hoed, in de meest flashy kleuren. “Het werkuniform van de Queen, zoals we ze nu kennen”, vat Balfoort het samen. “De Queen is heel klein en moet in een menigte meteen herkend worden. Net door de hoed, de felle kleuren en dezelfde snit jas herken je haar onmiddellijk. Een kind kan haar tekenen. Die totale herkenbaarheid is de bedoeling. Niemand mag zich vergissen: is dat nu de Queen of niet?”

Expressiever met de jaren

Met de jaren is de langst regerende vorst ter wereld zich zelfs alsmaar expressiever en opvallender beginnen te kleden. Jo De Poorter: “Toen ze moeder en jonge grootmoeder was, was ze veel meer gekleed volgens de mensen van het volk die in dezelfde fase van het leven zaten. Nu ze ouder is, merk je dat ze daar een beetje van losgetrokken is. Haar garderobe is nog koninklijker geworden. Die fluorescerende stukken droeg ze vroeger helemaal niet.”

Quote Als de koningin zichzelf zou schilderen, zou ze dat zelf doen met felle kleuren en met dikke strepen, in een heel expressio­nis­ti­sche stijl. Koningshuisdeskundige Jo De Poorter

“Als de koningin zichzelf zou schilderen, zou ze dat zelf doen met felle kleuren en met dikke strepen, in een heel expressionistische stijl. Ik denk dat ze die ook gekozen heeft om haar historische en staatskundige betekenis letterlijk in de verf te zetten. De kleding staat voor haar macht, haar statigheid, en vooral, het belang van de kroon.”

Verborgen boodschappen

Met haar kleding geeft Elizabeth ook signalen. Dat heeft ze van Diana gepikt, haar illustere schoondochter die naar verluidt geen enkel stuk droeg zonder betekenis. “Dat is een van de enige manieren waarop die mensen zich kunnen uitdrukken”, zegt De Poorter. “Als de Queen bijvoorbeeld staatsbezoeken aflegt, verwerkt ze meestal een symbool van het land in haar kleding of haar onafscheidelijke broches. Als een soort eerbetoon aan het land.”

De koningin gaat behoorlijk ver in in haar subliminale boodschappen. Toen ze het parlement opende ten tijde van de brexit, verscheen ze ten tonele in een knalblauwe hoed met daarboven gele bolletjes. Volgens velen een verwijzing naar de Europese vlag. Gaf de koningin daarmee te kennen dat ze tegen de brexit gekant was? De Poorter betwijfelt het. “De Queen is de Europese gedachte eerder wel dan niet genegen, maar dat is in het land een zeer politieke kwestie geweest. Ze is intelligent genoeg om zich daar op geen enkele manier in te mengen. Maar in heel veel andere gevallen houdt ze zich minder in.”

Zo droeg ze volgens Vanden Houden voor haar toespraak voor de klimaatconferentie van Glasgow in oktober 2021 een groene jurk en een vlinder als broche, als knipoog naar de ecologische gedachte van de gelegenheid. “En toen Trump op staatsbezoek kwam, droeg ze een broche die ze van Obama had gekregen. Dat deed ze zeker niet uit beleefdheid. Op haar oude leeftijd heeft ze niets meer te verliezen.”

Ook haar zwarte handtas is niet zomaar een handtas, maar een genadeloos communicatiemiddel voor haar hofhouding. Wanneer de koningin haar tas aan haar linkerhand met haar rechterhand overneemt, is dat een signaal dat het gesprek is afgerond. Als ze haar tas op tafel zet, betekent dat: ik wil over vijf minuten weg. Tas op de grond? Een noodgeval - ze moet meteen vertrekken. Vanden Houden: “De enige constante is dat haar tas altijd van het oerklassieke merk Launer is. De Delvaux van Engeland. Naar verluidt zou ze een collectie van driehonderd handtassen hebben, maar ze zijn amper van elkaar te onderscheiden.”

Balmoral-look

Ook Elizabeths vrijetijdslook is de laatste jaren duchtig gekopieerd op de catwalks en in kledingwinkels. Haar beroemde Balmoral-stijl, genoemd naar haar buitenverblijf in de Schotse highlands, omhelst gewatteerde jassen, tartan rokken, spencers en wellies. Ook dat is voor de koningin een uniform.

Quote Mensen die naar het paleis gaan, moeten ook ook goede stapschoe­nen en laarzen meenemen om mee in het slijk te wandelen. Koningshuisdeskundige Jo De Poorter

De Poorter: “De Queen heeft veel soorten kleding voor heel veel soorten gelegenheden, ook voor sportieve en makkelijke gelegenheden. Dat gaat van de soepjurk van oma die heel comfortabel zit tot broeken en laarzen waarmee ze gaat wandelen. Mensen die bij haar op bezoek gaan, hebben daar wel eens last mee. Omdat ze naar het paleis gaan, denken ze dat ze een galajurk moeten meenemen. Ja, zeker wel, maar ook goede stapschoenen en laarzen om mee in het slijk te wandelen, want dat verwacht de Queen ook van haar gasten.”

Geen rouwkleding

Het imago blijft belangrijk voor het Britse koningshuis. “Meer nog, het is alleen maar dat wat telt”, zegt De Poorter. “Dat heeft de koningin in haar zeventig jaar regeertijd ontdekt. Waar je vroeger de koningin was omdat je de oudste dochter van de vroegere koning was, is dat vandaag volstrekt onvoldoende. De vorst moet gedragen worden door haar professionaliteit, kwaliteit en populariteit. En populair blijf je alleen maar door te communiceren met het volk en voor een groot deel verloopt dat door de manier hoe je eruitziet.”

Quote De Queen is allesbehal­ve een zwarte weduwe. Dat doet ze heel bewust. Ze wil uitstralen dat zij er nog steeds staat, zelfs na zo’n grote persoonlij­ke tegenslag. Royaltywatcher Joëlle Vanden Houden

Dat was ook duidelijk waarneembaar na de dood van prins Philip. Op haar kersttoespraak vorig jaar, de eerste zonder Philip, droeg de Queen een felrode pak. Allesbehalve een zwarte weduwe. Vanden Houden: “Veel vrouwen die net weduwe zijn geworden, zitten in elkaar gedoken als oude besjes en dragen rouwkleding. Toen de man van Queen Victoria stierf, droeg ze voor de rest van haar leven altijd zwart. Geen sprake van bij Elizabeth. Dat doet ze ook heel bewust. Ze wil uitstralen dat zij er nog steeds staat, zelfs na zo’n grote persoonlijke tegenslag.”

Balfoort vult aan: “Er zijn niet veel 96-jarigen die daar op zo’n manier zitten als de Queen op die kersttoespraak. En dan nog met zo’n krachtige stem. We zitten in het toppunt van volle crisis en mede door haar houding en haar kleding geeft ze troost en een zekere kracht aan het volk. Ze is de overgrootmoeder van de natie. Premiers komen en gaan, maar de Queen zal altijd blijven bestaan.”

